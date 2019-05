Géopark d’Armorique : sélection des sites et valorisation des roches de terroir, kersantite et pierre de Logonna

Les géosites du futur Géopark d’Armorique

47 sites d’intérêt ont été sélectionnés pour leur potentiel géo-touristique, avec l’aide notamment des étudiantes de l’UBO Quimper en Licence Pro ” Conception de produits touristiques et valorisation des territoires”.

Il s’agit de sites naturels intéressants sur un plan scientifique ou de sites du patrimoine culturel et architectural, ou de lieux d’animation géologique. En presqu’île de Crozon, ce sont les pointes de Lostmarc’h (avec son éperon barré et son menhir) de Dinan, de Pen Hir (près de la plage du Veryac’h et des Tas de pois), le cap de la Chèvre (falaises et grottes marines), la presqu’île de Roscanvel, le centre et port de Camaret-sur-Mer, le site de la Fraternité (fortifications et four à chaux), la Maison des minéraux de Saint-Hernot, le patrimoine de Landévennec, les sillons des Anglais, la flèche du Loch, la plage de l’Aber.

Les autres sites se répartissent sur le territoire du Parc d’Armorique : dans les monts d’Arrée (tourbières du yeun et crêtes de Brasparts, chaos d’Huelgoat), en rade de Brest et Aulne maritime, jusqu’à Plougastel-Daoulas (pointe de l’Armorique) et à Landerneau pour son patrimoine bâti et sculpté.

Après cet inventaire, place à la médiation et à la communication sur ces sites, avec l’aide des acteurs locaux, de nombreux guides et animateurs qui mettent déjà en valeur le patrimoine géologique par des balades, des sorties sportives, des spectacles, etc. Un fil conducteur et un plan d’interprétation global relieront les géosites retenus et seront associés au dossier de candidature déposé à l’Unesco en novembre 2019. Ce ne sera qu’un début ; de nouveaux sites, de nouvelles activités et actions de médiation pourront s’ajouter au fil des années. Le label Géoparc est lui-même renouvelé tous les 4 ans.

La kersantite et la pierre du Roz : étude scientifique et valorisation

Du côté des scientifiques, Shona Gravat Hodan participe à l’étude sur les pierres du Roz et de Kersanton ; elle procède à l’échantillonnage, elle examine sur le terrain les filons et leur environnement pour comprendre de quels magmas elles proviennent, comment elles se sont formées, etc. La concentration de filons se trouve surtout du côté de la rade de Brest mais on en trouve jusqu’à Carhaix ou Scrignac. Les “couloirs de magma” où sont nés ces filons vont de quelques centimètres à plusieurs mètres, voire kilomètres de longueur.

La pierre de Logonna, très décorative, (jaune à volutes brunes ou rouges) est encore exploitée. Celle de Kersanton (gris anthracite) lui a souvent été associée, en particulier pour la statuaire des églises et calvaires car elle se sculpte très facilement, mais elle n’est plus extraite actuellement.

En termes de valorisation de ces pierres, il existe des acteurs locaux très actifs comme l’association Kersanton Penn ar Bed qui organise depuis plusieurs années en août “L’été de la pierre”. Cet événement grand public et gratuit a lieu dans les anciennes carrières de kersantite de Daniel Sanquer, fondateur de l’association, propriétaire de la carrière de Rhun Vraz et tailleur de pierre. Il partage sa passion de la pierre de Kersanton avec toutes sortes de publics, y compris les enfants qui peuvent s’essayer à la taille avec les outils qu’il a lui-même fabriqués pour eux ! C’est l’occasion de redécouvrir l’utilisation historique de la pierre de Kersanton, son exploitation autrefois en Finistère et notamment à L‘Hôpital-Camfrout.