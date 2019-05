Les sorties en Finistère du 24 au 26 mai 2019

À part voter aux élections européennes, ce week-end on pourra aussi jardiner au naturel au Faou ou suivre le festival Babel à Douarnenez, ou Les originales à Morlaix, sans oublier concerts, balades, visites etc.

Deux festivals ce week-end en Finistère : Les originales à Morlaix (chanson française et voix diverses) jusqu’au 1er juin 2019 et Babel (poésie multiformes) à Douarnenez samedi 25 mai 2019.

Concerts et spectacles

Vendredi 24 mai 2019

Concert de Marie-Noëlle Le Mapihan et Marc Anthony, chansons gallèses avec des incursions vers Redon et quelques touches de renaissance (chant et vielle électrique) à 18h00 à la médiathèque Youenn Gwernig de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Liv Monaghan, chanteuse jazz d’origine irlandaise au Café associatif “Les Voyageurs” à Lanvéoc à 19h01.

Dj Pedro del Plouda (house techno) au port de commerce de Brest, chez la compagnie maritime le Brestoa

Les Parapluies de Cherbourg, (comédie musicale de Jacques Demy et Michel Legrand) au Quartz à Brest

Soan à l’espace Léo Ferré de Brest

Cabaret d’improvisation “Drim Tim” au café-librairie “L’autre Rive” de Berrien à partir de 20h00. Prix libre.

Samedi 25 mai 2019

Hangman’s Chair (doom stoner) + Sun (brutal pop) au Novomax à Quimper

Les onze musiciens et chanteurs de la sixième promotion de la Kreiz Breizh Akademi (musique acoustique et électronique sur des thèmes musicaux de Basse Bretagne et des accents orientaux et balkaniques) au théâtre de Cornouaille à Quimper

Les grands fourneaux (cirque) au champ de foire de Landerneau samedi 25 mai 19h30 et dimanche 26 mai 2019 à 12h30 avec l’Atelier culturel.

Balades, visites et expositions

Samedi 25 mai 2019, Le Faou vous invite à une journée gratuite autour du jardinage au naturel avec stands, ateliers, animations, projections sur l’espace vert de la Maison médicale.

Samedi 25 mai 2019, découverte ou redécouverte des paysages de Pont-de-Buis lors d’une promenade contée d’environ 2h. Rendez vous à 17h45 à l’espace jeunes pour un départ à 18h00.

L’association d’art contemporain Cactus à Quimper renouvelle son exposition Artistes au jardin à Quimper les 24, 25 et 26 mai 2019, cinq artistes présenteront leurs œuvres dans des jardins de particuliers. Entrée gratuite.

L’école et ses filles, la nouvelle exposition du musée de l’école rurale de Trégarvan est inaugurée ce vendredi 24 mai 2019 et le musée est ouvert dimanche !

Randonnée sous la lune bilingue breton-français dimanche 26 mai 2019 ; départ à 20h30 de l’ancienne école de Botmeur. Durée rando : env. 2 h 45 – 4 kms. Réservations ADDES au 02.98.99.66.58

Projections et conférences

Pour célébrer le Printemps de l’Europe en Bretagne, et juste après avoir voté, allez vous plonger dans les talents cinématographiques européens avec une sélection des meilleurs courts métrages européens de l’année, portrait en mosaïque de L’Europe en Courts dimanche 26 mai 2019 à 20h30 au cinéma Agora de Châteaulin.

Sports et jeux

Samedi 25 mai 2019 : tournoi de football pour 24 équipes U11 et 24 équipes U13. Restauration possible sur place (crêpes, grillades, frites, bonbons). au terrain du Juvénat à Châteaulin. À partir de 9 h 30. Entrée gratuite.

Samedi 25 mai 2019 : 20ème édition de la fête du jeu à la ludothèque de Berrien de 13h30 à 18h00 – Gratuit