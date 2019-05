Qui veut reprendre “Le Dépannage Electronique” ?

Christian Léon tient sa propre enseigne “le dépannage électronique” à Châteaulin. Depuis quelques temps il souhaite trouver un repreneur. Sans succès pour Christian malheureusement… Pourtant, il y a de quoi faire.

L’atelier de Christian permet d’entrevoir de nombreux appareils en attente de réparation, laissant deviner le succès de son entreprise. Et bizarrement, il n’y a pas que des appareils “collectors” en attente de réparation, on y trouve aussi des TV de dernière génération. Christian Léon est un passionné d’électronique, qui a aussi vu les évolutions technologiques de ces dernière décennies. Les transistors, condensateurs et autres résistances n’ont aucun secrets pour lui. Pourtant, réparer n’est plus le premier réflexe, on préfère changer… au détriment des ressources qui ne sont pas inépuisables.

Le Dépannage Electronique, 46 quai Carnot 29150 Chateaulin / 02 98 86 24 24 / dep29150@free.fr