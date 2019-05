Les JNA 2019, Journées nationales d’archéologie dans le Finistère

Le château de Roc’h Morvan, la villa gallo-romaine du Pérennou et le château de Kerjean

Au château médiéval de Roc’h Morvan à la Roche-Maurice, une visite conférence samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 à 15h30, en mairie et sur site, permettra de découvrir les dernières découvertes de la fouille programmée du Centre départemental, au logis bas du château et en particulier les cônes d’éboulis et les déblais qui proviennent des cuisines du château.

A Plomelin, à la villa gallo-romaine du Pérennou, les archéologues et l’équipe de fouilles feront visiter le chantier en cours, avec les dernières découvertes qui remontent à la période antérieure à la villa, un enclos probablement gaulois (études en cours) ; les thermes en contrebas, sont également en accès libre.

Le Centre départemental d’archéologie a réalisé des diagnostics au château de Kerjean à Saint-Vougay (et son enceinte) ainsi qu’au manoir de Kernault à Mellac. Deux vidéos réalisées pendant ces diagnostics présenteront les découvertes, dans l’exposition du château de Kerjean.

“Mission archéo” en cap Sizun

Les 15 et 16 juin 2019, un parcours découverte au fil des sites archéologiques en cap Sizun est proposé au public qui peut l’explorer en autonomie, à l’aide d’un livret. “Mission archéo” vous emmène du plus ancien au plus récent, un circuit à parcourir en voiture. Le parcours commence à Plouhinec, sur le site de Menez Dregan (où se trouvent des traces de foyers de 500 000 ans avant notre ère), avec la nécropole néolithique du Souc’h et une allée couverte. La deuxième étape “mystère” se trouve à la pointe de Castel Coz à Beuzec-Cap-Sizun, un site proto historique (de 2000 à – 50). La troisième étape, également “mystère”, invite les curieux à découvrir dans le paysage de la baie des Trépassés les traces de l’occupation gallo-romaine. Enfin, l’étape 4 est consacrée au Moyen Age et s’arrête à Pont-Croix, sur l’archéosite de l’association Pont-Croix 1358 qui reconstitue le milieu du XIVe siècle avec l’aide des archéologues.

D’autres rendez-vous des Journées nationales d’archéologie en Finistère les 15 et 16 juin 2019 sont proposés par le musée départemental breton à Quimper, le centre archéologique Vorgium de Carhaix, le musée de la préhistoire finistérienne de Penmarc’h, le musée de l’ancienne abbaye de Landévennec et le centre d’interprétation de Menez Dregan.