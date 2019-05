L’Ecole des filles, haut lieu des arts et de la littérature à Huelgoat

C’est à Huelgoat, où l’une de ses grands-mères lui avait légué une maison, que Françoise Livinec, galeriste à Paris, a créé l’Ecole des filles il y a 10 ans en 2009. Dans cette ancienne école communale de jeunes filles (avec internat) chaque été, le public est convié à des expositions, des conférences, au service de la littérature et de l’art moderne et contemporain, sur 2000 mètres carrés.

Au rythme de Victor Segalen, du 30 mai au 2 juin 2019

Victor Segalen, médecin, écrivain, ethnologue et voyageur, archéologue et explorateur, passionné par la Chine, traverse régulièrement la saison de l’Ecole des filles. Né en 1875 à Brest, Segalen a fini mystérieusement ses jours en forêt d’Huelgoat, dans le gouffre, le 21 mai 1919. L’an dernier, ce sont les “frontières” de son œuvre qui ont été explorées. Cette année, pour le centenaire de sa mort, une quinzaine d’intervenant(e)s, auteurs et autrices, artistes et philosophes, ainsi qu’un ensemble musical, se penchent sur le “rythme” de Segalen avec des conférences, lectures et ateliers du 30 mai au 2 juin 2019.

L’Art à la folie : forum autour de l’art et de la santé mentale du 6 au 9 juin 2019

Comment les arts peuvent-ils conjurer les souffrances psychiques ? La musique, la peinture, la poterie ou le théâtre sont de plus en plus utilisés comme moyen d’expression thérapeutique face à différents troubles, de la schizophrénie à la dépression, en passant par la maladie d’Alzheimer. Les arts-thérapeutes pourront suivre deux jours d’ateliers professionnels et leurs échanges feront l’objet d’une restitution ouverte au public, les 8 et 9 juin 2019. Le forum est organisé sous la direction de Jean-Pierre Klein (psychiatre, fondateur et directeur de l‘INECAT) et de Bernard Rigaud (dirigeant d’un centre de soins en addictologie, spécialiste de la pensée de Maldiney). Une exposition d’œuvres d’art brut sera accrochée dans l’espace d’art. Pour toute demande d’informations : contact@ecoledesfilles.org

L’été des 13 dimanches : rencontres littéraires tous les week-end du 6 juillet au 1er septembre 2019

Cette année, le cycle s’ouvrira en musique, pour fêter les 10 ans de l’Ecole des filles. Ensuite, les conférences se succéderont les samedis et dimanches à 15h avec quelques 35 intervenants : écrivain(e)s, scientifiques, auteur(e)s de bande-dessinée, du 6 juillet au 1er septembre 2019.