Les sorties en Finistère du 30 mai au 2 juin 2019

Un très long week-end de l’Ascension pour profiter des multiples animations en Finistère : Tsheep, tsheep, tsheep en presqu’île de Crozon, fête du Nivot, foires et salons, Tro Menez Are à Scrignac, Foire aux croûtes de Brest, Petites folies en pays d’Iroise, …

Concerts et spectacles

Pour les amateurs de musique classique, Quatuor à l’ouest propose des concerts dans toute la presqu’île de Crozon du 29 mai au 2 juin 2019.

30 mai 2019

Kevrenn St Mark + Dylan Richards (folk) + Gwagenn (electro cuivré) + Passion Coco (cumbia) + Des Lions pour des Lions (fanfare rock) à la Foire aux croûtes de Brest (place Guérin)

Trois Cafés Gourmands + HF Thiéfaine + Merzhin + Zenzile + Lesneu aux Petites folies en pays d’Iroise à Lampaul-Plouarzel

31 mai 2019

Ledahlia Noir (rythm’n’blues) + Mequi & Co (balkans) + The Juke Joint Pimps (boogie blues rock) + The Fuzillis (rock’n’roll) à la Foire aux croûtes.

Hoshi + Tiken Jah Fakoly + Jérémy Frerot + Ko Ko Mo + Saro + Dj Prosper + Bard Box aux Petites folies



Fest-noz de Goasven : Kan-Ha Biskoul + Trio Tony + Les Frères Daniel + Danigo / Saliou + La Famille Pouliquen à Logonna-Daoulas

Soirée Canada / Breiz : Magasin Général + An Tri Dipop au festival Les originales de Morlaix

Larry Crockett (jazz) à l’Athéna d’Ergué-Gabéric

Soirée funk soul : Mange ta soupe + Les Gens de la soul au parc à Chaînes de Brest

Go Touch (ambiance house & funk) au Vauban à Brest

1er juin 2019

Festival des Fanfares + Provisoire (reggae dub) + Kunta (ethio jazz hip-hop) + The Mauskovic Dance Band (afro carribean space disco) à la Foire aux croûtes de Brest + Place de la Liberté : grand concours des fanfares – 16h00 + Parc à chaînes : Bal des fanfares – 19h30

Thérapie Taxi + Soldat Louis + Thylacine + Popof + Cadillac + Suzane + Fleuves aux Petites folies

2 juin 2019

J’ai tué le prince charmant, je l’ai étouffé avec ses collants, pièce de théâtre de N’ouzon ket dimanche 2 juin 2019 à 17h à la salle Kejadenn de Logonna-Daoulas. Dans un salon funéraire. Ronchognia de la Rifougne attend une amie. Comme elle est seule et qu’elle attend, elle se livre au public …Avec une humanité toute caustique, elle évoque ses chers disparus …(Attention, humour grinçant ! Un spectacle déconseillé au moins de quinze ans.)

Taimane Gardner ukuléliste virtuose de renommée mondiale à l’Espace Georges Le Meur – Châteauneuf-du-Faou Lleuwen Steffan –

Fêtes en tout genre

Comme chaque jeudi de l’Ascension, le 30 mai 2019, c’est la fête du campus agricole du Nivot à Lopérec avec présentation du nouveau troupeau de brebis dans la bergerie restaurée, des porcelets, des génisses et des chiens de troupeau.

Les incontournables tracteurs et voitures de collection seront présents, accompagnés cette année, d’une moissonneuse batteuse cross. Autres propositions : concert, tour en quad, circuit en tracteur, démonstrations sur le travail du bois, Timber Sport, foin à l’ancienne, tournoi de foot, semis et enrubannage des maïs …

Revoici le TSHEEP TSHEEP TSHEEP des Chattes Borgnes, une journée “festival” avec animations pour tous et concerts le soir, le 1er juin 2019 dès 15h à la pointe de Dinan avec animations, maquillage, jeux à la ferme, stands de sérigraphie, goûter et évidemment des concerts ( Api Uiz, Avenir, Chafouin…) et restauration le soir grâce à l’accueil au poil (de mouton) de la Ferme de Dinan.

Vous ne connaissez pas le loto bouse ? Rendez-vous le 2 juin 2019 à Traon Bihan Brest, avec tout votre humour et toute votre patience…

Le 2 juin 2019 pour bien commencer la journée, ce sont les P’tit dej bio à la ferme dans une dizaine de fermes laitières du Finistère.

Sports et plein air

Le 31ème Tro Menez Are a lieu le jeudi de l’Ascension 30 mai 2019 depuis Scrignac avec 7 circuits de randonnée pédestre d’environ 5km, 10 km « faciles », 10 km « moins faciles », 15 km, 20 km, 30 km et 40 km et une grande fête au bourg l’après-midi et en soirée. De nombreux concerts aux styles musicaux variés (musique traditionnelle bretonne, world music, musique irlandaise, etc.) ainsi qu’un marché d’artisanat et de produits du terroir s’ajouteront aux randonnées. Inscriptions en ligne : https://urlz.fr/9Eff ou inscriptions@tromenezare.bzh

Le 2 juin 2019 c’est le Gourenathlon au domaine de Menez Meur. Le temps d’un après-midi, les jeunes de 6 à 13 ans sont invités à s’initier à l’art du Gouren et aux jeux traditionnels bretons.

Foires et salons

La Recyclerie d’Irvillac sort une partie du stock pour sa grande braderie le samedi 1er juin 2019 de 10h à 18h30 à Malanty, Irvillac.

Le salon du bien-être à l’Arvest de Pleyben les 1er et 2 juin 2019

Le salon terroirs et vins de Saint-Ségal (salle communale) attend une vingtaine de producteurs et propose un concours de gâteaux bretons aux amateurs, le samedi 1er juin 2019 de 17h à 20h et le dimanche de 10h à 18h.

A Saint-Ségal, une étape de Sur la route des artistes en Finistère, avec 8 artisans présents à La Ribine, et un concert de Blastin’ Crew le samedi à 20h00 (entrée gratuite).

“Sur la route des artistes” a lieu aussi à Châteaulin, Dinéault, Plomodiern, Ploeven, Pleyben, Ploeven, Plonevez-Porzay et Saint-Nic les 1er et 2 juin 2019 avec 14 artistes qui vous ouvrent gratuitement leurs portes le temps d’un week-end : peintres, céramiste, pastelliste, artiste plasticienne, photographe, sculpteur, sellier, tapissier, créateur d’objets, tourneur…

Dimanche 2 juin 2019 : salon de la femme à Chateauneuf-du-Faou