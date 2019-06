Sur la route des phares du pays de Brest

Un concentré de phares en pays de Brest

C’est un atout majeur du patrimoine maritime des côtes du pays de Brest, la concentration des phares, classés à l’inventaire des “Monuments historiques” pour certains d’entre eux. On peut en visiter pour admirer le paysage en panorama 360°. On peut même séjourner dans l’un d’eux reconverti en gite touristique.

Géocaching® , carte interactive, carnet de voyage et application mobile autour des phares

D’un bâtiment à l’autre, Loustik vous emmène dans une chasse au trésor au fil des phares, un Géocaching® à suivre en famille, tout comme le périple de Paul dans son carnet de voyage en 4 étapes : le phare de l’île Vierge, ceux des Pierres Noires et de Saint-Mathieu, ceux de l’île d’Ouessant et ceux de la presqu’île de Crozon. La carte interactive Sur la route des phares permet aussi de découvrir chaque bâtiment en vidéo et géolocalisé ; une application mobile complète le dispositif de découverte mis en place par Brest terres océanes.

Enfin, les phares sont l’objet de diverses animations, en particulier estivales, à travers l’opération « Les Phares Complètement à l’Ouest » menée par la Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest.