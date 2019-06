Dexter Story – Bahir

Aujourd’hui dans Sonar on se retrouve avec Dexter Story,

C’est un artiste qui a plusieurs cordes à son arc car il est a la fois Multi-instrumentiste, ethnomusicologue et producteur et bien qu’il soit originaire de Los Angeles, il tire ses principales influences musicales et culturelles du continent africain où il a beaucoup voyagé,

c’est pourquoi vous pourrez entendre à la fois de la soul somalienne, de l’afro-funk ou encore de l’ethio-groove sur son dernier album.

Vous pouvez le retrouvez sur Facebook ou sur son label Soundway records.