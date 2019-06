Tournoi international de Dirinon : coup d’envoi le 8 juin !

Le tournoi international de Dirinon revient ce week-end prochain ! La recette est simple : 2 tournois, U11 chez les garçons et U13 chez les filles. Mais pour comprendre l’ampleur de ce tournoi, quelques chiffres peuvent suffir : 990 joueurs et joueuses de 16 pays et 4 continents, 450 bénévoles, 210 familles d’accueil et 7500 spectateurs.

Arnaud Clugéry, vice-président de l’AS Dirinon, nous présente la nouvelle édition. Le Tournoi rassemble a aussi la très belle particularité de rassembler la planète foot dans son ensemble, les clubs prestigieux côtoient les clubs locaux ou des clubs à la destination plus lointaine. Arsenal rencontrera en phase de qualification l’AS Sizun, et dans cette même poule Plouzané rencontrera une équipe de jeunes malgaches. Un tournoi qui rassemble et promeut la mixité, en 2013, l’événement intègre un tournoi U13 uniquement féminin. Rdv à Dirinon, le 8 et 9 juin !

http://tournoi-international-dirinon.fr/