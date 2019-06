[webradio du collège Alain] 56 minutes de direct pour passer en revue la presqu’île, ses sports, ses paysages et ses trésors

Cette année, des élèves de la webradio du collège Alain de Crozon ont réalisé une émission qu’ils ont présenté en direct du festival centre de la terre de la maison des minéraux sur Radio Evasion. En effet, Manon, Eric, Gweltaz, Antoine et Coline ont emprunté l’antenne pour 56 minutes de direct pour passer en revue la presqu’île, ses sports, ses paysages et ses trésors….

Si vous êtes de passage, vous trouverez des idées de sites à visiter, et même les gens d’ici y trouverons des histoires dont ils n’avaient sans doute jamais entendu parler. On entendra aussi un peu parler d’exploration spatiale, et on pourra écouter Sophie Coat nous parler de la réserve géologique et naturelle protégée mais aussi pourquoi et comment s’en occuper, ainsi que le président du centre nautique de Telgruc, Daniel Mazeau qui nous conte l’histoire du centre ainsi que les activités proposées.

Les élèves vous présentent donc deux mois et quelques de travail durant lesquels, assidus à l’activité proposée par M. Manac’h au collège Alain, ils ont écrit et interprété leurs textes pour que tout soit agréable pour l’oreille, agrémenté de quelques musiques choisies par leurs soins. Et malgré quelques imperfections sans doute liées au stress, c’est de la radio digne de présentateurs aguerris. Et si cette émission vous plaît, vous pouvez aller écouter leurs autres créations sur le site du collège Alain. On pourrait aussi ajouter que vous serez les bienvenus au festival du Centre de la Terre#4 l’année prochaine. Bonne écoute.