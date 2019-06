L’ABAAFE fête ses 20 ans !

91 nationalités représentées

Créée en 1999, l’ABAAFE, l’association brestoise pour l’alphabétisation et l’apprentissage du français pour les étrangers, s’est développée et propose des formations ainsi que des ateliers aux personnes migrantes pour leur apprendre le français et les aider à s’insérer dans notre société. Composée de salariés et de formateurs bénévoles pour encadrer ses actions, elle a fait passer cette année 872 tests d’inscriptions et accueille à présent 91 nationalités parmi ses stagiaires.

Une invitation à la découverte d’autres cultures

Ce samedi 8 juin, de 14h à 19h, l’ABAAFE vous invite à venir rencontrer et découvrir toutes les personnes qui évoluent au sein de l’association et son quotidien, notamment avec l’exposition des photographies de Morgan Chartier. Au programme, une scène ouverte est mise en place pour découvrir la créativité et la diversité culturelle présente au sein de l’association, ainsi qu’une pièce de théâtre écrite et mise en scène par des stagiaires de l’ABAAFE et une bénévole, Martina Filipova. Un film retraçant le projet de l’encyclopédie des migrants, dont l’ABAAFE a accompagnée le développement à Brest, sera également projeté au cours de cette journée.

Une exposition photographique jusqu’au 15 août

À l’occasion de son projet Titre de séjour, Morgan Chartier est entré en contact avec l’association l’année dernière. Ce projet photographique vise à raconter le quotidien des migrants qui sont arrivés en France. L’ABAAFE l’a ainsi mis en contact avec des personnes en attente d’un titre de séjour et lui a proposé de photographier ses actions à l’occasion des 20 ans. Le photographe expose ainsi, dans l’espace du Fourneau, une partie de son travail sur Titre de séjour et les clichés qu’il a pris au sein de la structure pendant toute une année.

L’exposition de Morgan Chartier est visible jusqu’au 15 août dans l’espace du Fourneau, 11 Quai de la Douane à Brest.