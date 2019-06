Les BMO Roller Derby Girls, le roller derby à la brestoise

Un sport de contact féminin

Le roller derby est un sport de contact sur patin à roulettes originaire des États-Unis. Remis au goût du jour au début des années 2000 par un groupe de féministes américaines, il s’est, depuis, mondialement développé. Le roller derby est un sport qui est principalement féminin, même si certaines équipes masculines commencent à émerger, et qui a été fortement marqué par les valeurs punk, féministes et LGBT. Aujourd’hui, on compte en Bretagne une demi-douzaine de clubs de roller derby, dont celui de Brest.

Un sport avec beaucoup de règles

Le roller derby se pratique sur une piste ovale avec des patins à roulettes. Un match dure 1h et se décomposent en plusieurs parties appelées jams. Lors de ces jams des équipes de cinq joueuses s’affrontent afin de remporter des points, le but étant de faire des tours de la piste en dépassant le pack des bloqueuses. Une équipe de roller derby se compose de 8 à 15 joueuses maximum ayant chacune un rôle défini. Parmi les divers rôles à jouer, il y a celui de la jameuse qui mène le jam et marque les points, celui des bloqueuses qui empêchent la jameuse de l’équipe adverse de passer et celui du pivot qui peut inverser son rôle de bloqueuse avec la jameuse de son équipe si celle-ci est bloquée.

Des équipes brestoises

À Brest, l’association de roller derby s’est créée en 2011. Depuis, le BMO Roller Derby Girls s’est développé et accueille cette année une cinquantaine de licencées. Au sein du club on retrouve ainsi deux équipes de roller derby qui jouent en compétition, l’équipe A des Toutes Étoiles et l’équipe B des Sabordeuses et un groupe composé des débutantes. Le Prom fight, dernier match de la saison pour les équipes brestoises aura lieu le 29 juin prochain à Brest.