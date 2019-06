Les sorties en Finistère du 7 au 9 juin 2019

Des festivals comme la fête du bourg de Saint-Cadou, la Vie en reuz à Douarnenez, la Rue est vers l’art à Quimper, les fêtes de Quimerc’h, mais aussi des rendez-vous aux jardins ou la fête du sport à Châteaulin, ça va bouger ce week-end de Pentecôte en Finistère !

Concerts, fêtes et animations

Les Rendez-vous aux jardins organisés par le ministère de la culture ont lieu dans plusieurs parcs et sites culturels du Finistère les 7, 8 et 9 juin 2019.

Trois jours de festival avec La vie en reuz à Douarnenez les 7,8 et 9 juin 2019 : Gasoline (rock’n’roll) + JP Bimeni (soul) + El Maout (electro buccal) + Savato (fanfare) + Les Vilains Chicots (fanfare), Bal des fanfares & Fest-noz avec Spoum, Fleuves & Tribé Brass Band + Desplanche-Ollu le 8 juin 2019 et Subutex (rock) + Broken Brother Brass Band (fanfare) + Bad Fat feat Napoléon Maddox (jazz hip-hop) + Enfafare (fanfare) le 9 juin 2019

Fête de quartier et festival d’arts et musiques de rue, REVA- la Rue est vers l’art c’est du 5 au 8 juin 2019 à Penhars à Quimper, avec notamment Hip Hop New School (beatbox) + Local Musik (rap) + La Meute (rap) + RK (rap) + MAES (rap) le 7 juin 2019, Na Don Ke (world) + Pink Foyd is back, avec le CMAD de Quimper & les Polarité[s] + Tremplin Jeunes en scène avec Pass’musique, Agla & The Crows (world) + Gnawa Diffusion (world) le 8 juin 2019

A Châteaulin, samedi 8 juin 2019 la fête du sport commence à 13 h 30, place de la

Résistance et alentour, avec une vingtaine de stands d’activités sportives, de l’aïkido au tir à l’arc, y compris handisport.

Les 8 et 9 juin 2019, fête de la Pentecôte à Quimerc’h. Au programme: défilé de chars le samedi, couscous, bal et kermesse de l’école le dimanche. Fête foraine tout le week end.

Les 7 & 8 juin 2019 c’est la fête du bourg de Saint-Cadou à Sizun, avec l’Assomniak : des spectacles, des ateliers et des jeux, des expositions artistiques, des conférences gesticulées… pour tous les goûts et tous les âges dans le bourg des monts d’Arrée, rendu piéton le temps d’un week-end ; et des concerts de Corridor + Paddy Steer + Yacht Club + A Ten Years Winter le 7 juin 2019, Rouge Gorge + Lesneu + Nüdak + La procession d’Odette Picaud + GVL + Paco & Poupette + Poppie Jane + Patiner dans les graviers + Les Voix Innocentes, Scalping + T / O + Baston + Lovataraxx + Chevalier Noir + Vinny Van Malass le 8 juin 2019.

Startijenn propose une après-midi jeux samedi 8 juin 2019 à 14 h sur la plage de Morgat

Balades et ateliers

Atelier d’herboristerie à Rosnoën le samedi 8 juin 2019, de 14h à 17h . Rendez-vous à la maison des associations (dans le bourg, en face de la cour de récré de l’école), puis balade botanique au jardin et pour finir confection d’un baume. Plantes vedettes : : achillée millefeuille, aubépine, tilleul, plantain, coquelicot, lavande. Réserver auprès des jardins de Kergonnec 06 81 69 21 01

Démonstrations et conseils sur la culture des rosiers à la MPT de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h le 8 juin 2019 à 14 h (gratuit et ouvert à tous)

Conférences et projections

Conférence programmée par la réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon sur les fossiles de la presqu’île, avec Muriel Vidal, paléontologue à l’Université de Bretagne Occidentale à 20 h 30 à la Maison du temps libre, Crozon (Gratuit)

Samedi 8 juin 2019, de 9 h 30 à 12 h au domaine de Menez Meur à Hanvec, un ciné débat autour du documentaire (52 min) Sacré village : un exemple de transition durable. Alors que le climat déraille, que les ressources (pétrole, gaz, biodiversité) s’épuisent et que les inégalités s’envolent, une petite commune alsacienne montre qu’un autre monde est possible ici et maintenant : Ungersheim. Sur inscription au 02 98 68 81 71.

Organisé par l’Ecole des filles, à Huelgoat, le forum multidisciplinaire « l’Art à la folie », autour des thérapies et pratiques artistiques innovantes, accueille les 8 et 9 juin 2019, des praticiens de renom, notamment le psychiatre Jean-Pierre Klein qui est à l’origine de l’introduction de l’art thérapie en France en 1973 ; l e romancier Yann Queffélec clôturera l’ensemble de ces rencontres. Toute la programmation en cliquant ici

Foires et salons

Samedi 8 juin 2019, le salon du livre jeunesse des monts d’Arrée a lieu à Huelgoat , organisé par l’association Par monts et par livres, avec les médiathèques de Berrien, Scrignac et Huelgoat.

Bourse d’échange de plants à 14 h 30 le 8 juin 2019 à la maison Caër de Landévennec

Vide-grenier à l’école de Morgat le 9 juin 2019 de 9 h à 17 h (entrée gratuite)

Vide-grenier sur les quais de Camaret le dimanche 9 juin 2019