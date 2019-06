Hanvec Africa samedi 15 juin 2019 pour soutenir la reforestation au Burkina Faso

Solidarité entre associations de Hanvec

Depuis 37 ans, l’association Dimerch’er organise des activités culturelles et sportives toute l’année à Hanvec (cours de dessin, de danse, de musique, randonnée, broderie, gymnastique, équitation, yoga, généalogie). Elle organise aussi plusieurs manifestations : bourse aux jouets et puériculture en novembre , vide-grenier le 1er mai, auditions de piano et de guitare fin-mai début juin, gala de danse et fête de la musique en juin, et un an sur deux, le saut à l’élastique et Hanvec Africa.

Hanvec Africa est un dîner-concert ; le 15 juin 2019, on pourra déguster un repas avec apéritif, plat africain (riz et poulet) et sorbet. Le concert est assuré par le groupe Alujo, 10 joueuses de percussions africaines et leur professeur venu(e)s d’Allemagne (gracieusement !) ; il y aura aussi un stand de vente d’artisanat africain.

Les Hanvécois au Burkina Faso

Ancienne colonie française, le Burkina Faso est un pays de près de 20 millions d’habitants pour 274 400 kilomètres carrés. Son système politique est démocratique et ses révolutions sont pacifiques (comme celle qui a chassé le président Blaise Campaoré sans effusion de sang en 2014).

Il y a plus de 10 ans, Anne-Elisabeth Réhault est allée visiter Réo, ville centrale du pays, par simple curiosité autour de cette homonymie. Séduite par cette commune, sa région et ses habitants, elle a créé Baobab 29 en complémentarité avec une autre association du Finistère, Baobab, également née à Hanvec, qui soutient le Burkina Faso, plus généralement. Baobab 29 a quant à elle choisi de concentrer son action sur la plantation d’arbres et la reforestation.

Planter des arbres qui seront exploités et préviendront la sécheresse

Replanter des arbres a pour objectif de constituer une “ceinture verte” qui permet de maintenir et réguler l’humidité, de capter le carbone, de lutter contre la sécheresse et la progression du désert. Ce reboisement est réalisé avec des arbres locaux : néré, neem, baobab, karité, tamarinier, acacia, anacardier (noix de cajou) … Tous ces arbres sont exploités par la population qui en utilise les fruits pour l’alimentation, les feuilles pour la médecine ou pour nourrir le bétail, l’écorce pour la teinture, ou le bois pour fabriquer des outils divers. Majoritairement paysans, les Burkinabés pratiquent depuis longtemps d’agro-foresterie et savent parfaitement récolter les graines, les faire germer, planter les arbres et les entretenir et les exploiter ensuite. Un pépiniériste professionnel a par ailleurs formé toute l’équipe de 2500 planteurs volontaires sur place. Il y a suffisamment de pépinières pour que les planteurs puissent s’approvisionner en arbres sur de courtes distances. Anne-Elisabeth Réhault et les autres membres de Baobab 29 se rendent sur place 3 fois par an pour coordonner la plantation. Depuis 2008, un million d’arbres ont ainsi été plantés à l’échelle d’un département au centre du Burkina Faso.

Menaces islamistes sur le quart Nord du Burkina Faso

Sans accès à la mer, le pays est un carrefour qui a su jouer son rôle de terre de passage, grâce à ses routes et infrastructures de transport. Malheureusement, au Nord, les extrémistes musulmans qui sévissent au Mali mènent régulièrement des opérations terroristes au Burkina Faso ; ils privilégient les enlèvements des notables : enseignants, prêtres, chefs, etc. Plus du quart du pays est désormais sous la menace des islamistes ; le centre et le sud du Burkina deviennent des zones refuges, notamment Réo et la province de Sanguié.

Pour participer à Hanvec Africa le 15 septembre 2019 réservations au 06 89 18 46 83 / dimercher@gmail.com