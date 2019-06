L’été presqu’îlien de N’ouzon Ket : le collectif théâtral déborde d’activité !

Le collectif théâtrale de la presqu’île de Crozon ne s’arrête jamais ! Preuve en est : le mois de juillet sera très chargé. Magalie Perhirin, chargée de diffusion et Lionel Malik Slimane Tich Tich, directeur artistique, sont avec nous pour évoquer l’été à venir, pour le plus grand bonheur des presqu’îliens (et les autres aussi).

La programmation N’ouzon Ket (juin/juillet 2019)

29-30 juin : Restitution du travail de l’atelier de création Arcadie #12 (https://nouzonket.wordpress.com/arcadie-12/)

Dans le jardin Insolit(h)e de la La Maison des Minéraux à Saint-Hernot

Spectacles à la salle du patronage du collège Jeanne d’Arc à Crozon :

11,12 et 13 juillet : J’ai tué le Prince Charmant, je l’ai étouffé avec ses collants (ronchognia.wordpress.com)

18,19 et 20 juillet : Nelle, Elliott, Grand-mère et le monde (Nouvelle création)

25,26, et 27 juillet : SORTI(e) de SCÈNE (moisortiedescene.wordpress.com)