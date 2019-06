Les sorties en Finistère du 14 au 16 juin 2019

Des journées nationales d’archéologie, des rendez-vous dans des jardins amateurs et bio de tout le Finistère, la Route du sable sur l’Aulne et le canal, un salon des roses à Irvillac, la braderie du Secours populaire de Châteaulin… et on en passe pour ce dernier week-end avant l’été !

Concerts et spectacles

Vendredi 14 juin 2019

Anne Elen et olivier Blaizot à la Maison des trois métiers de Crozon

Soirée rap : Fl-How + Otomatik + Tideux + Raan au Spot de Spézet

Night Birds Dj’s x Conne Action présentent “Full Speed Wowen” au Vauban à Brest

Samedi 15 juin 2019

Bobby & Sue & Friends (swing jazz), concert final, au Run ar puns de Châteaulin

Concert de reggae et animations dès 14 h à la salle Saint Ives de Camaret-sur-Mer

Dans le cadre des 50 ans du Parc naturel régional d’Armorique, Méharées présente : «HENT… par les racines», un projet de création d’un spectacle et la réalisation d’un film mêlant danse, mots, œuvres plastiques, musique, mise en lumière. On pourra découvrir une partie du spectacle samedi 15 juin 2019 à 16h au domaine de Menez Meur à Hanvec.

Startijenn + Frères Guichen + Malardé-Moign + Straka + Maria Desbordes & Carlos Soto + Hekleo au Family à Landerneau

Club Safari Ambiance (tropical, percussions) au Vauban à Brest

Dimanche 16 juin 2019

4 play quartet (jazz) au Faou 17h église Saint-Sauveur

Fêtes et animations

Vendredi 14 juin 2019, soirée jeux à Run Ar Puñs avec la ludothèque de Polysonnance.

Du 14 au 16 juin 2019, ce sont les fêtes communales de Saint-Ségal avec concert des chorales de l’Aulne et de l’Iroise, en mairie, le vendredi, fête du bourg le samedi, pardon et spectacle théâtral le dimanche.

La Route du sable est une remontée de l’Aulne maritime puis du canal de Nantes à Brest, en bateaux voiles-avirons ou traditionnels, sur le trajet des sabliers qui remontaient jadis l’Aulne maritime depuis la Rade de Brest jusqu’à Port-Launay et Châteaulin. La 15ème édition aura lieu les 15 et 16 juin 2019.

Férias bretonnes à l’espace François Mitterrand de Pont-de-Buis le 15 juin 2019

Fête du moulin à Telgruc-sur-Mer les 15 et 16 juin 2019

Conférences, visites et ateliers

La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement, organise les 15 et 16 juin 2019 « Bienvenue dans mon jardin en Bretagne ». Cette année, 57 jardins ouvrent leurs portes en Finistère et vous font découvrir le jardinage amateur sans désherbants ni pesticides de synthèse.

Les journées nationales d’archéologie ont lieu partout en France les 15 et 16 juin 2019. Dans le Finistère, des animations et rencontres avec les archéologues sont prévues au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec, au musée départemental breton à Quimper, au centre d’interprétation Vorgium de Carhaix, au centre d’interprétation de Menez Dregan à Plouhinec, à la villa Pérennou à Plomelin, au château de Roc’h Morvan à La Roche Maurice et dans tout le cap Sizun avec le centre départemental d’archéologie du Faou

Les Rencontres de Kervic sont un événement de 3 jours organisé par Bretagne Transition et Atelier Z, pendant lesquels le public est amené à suivre des documentaires, causeries, expositions, plateaux radio (avec Radio Evasion), et à dialoguer autour d’une thématique, cette année : “Être et faire ensemble : états et lieux de la coopération” . S’y ajoutent des moments festifs et un marché de producteurs locaux, à la ferme de Kervic à Névez.

La collecte pour la SCI de la ferme de Kervel à Hanvec devrait être bouclée d’ici à la fin de l’été. Samedi 15 juin 2019 à 15h, visite des champs alentours et des vaches, puis goûter partagé à la ferme.

La commune d’Argol, en partenariat avec des organismes locaux propose une rencontre « info Parkinson ». En présence de professionnels de santé, les conséquences de la maladie sur le quotidien et les proches seront abordées, le samedi 15 juin 2019 à la salle des Vieux Métiers à Argol dès 13h45. Transport gratuit sur inscription au 02 98 27 01 68.

Le dimanche 16 juin 2019 à 15h, le musée de l’école rurale en Bretagne propose un temps d’échange autour de la question de l’égalité filles-garçons avec Geneviève Pezeu, spécialiste de la mixité à l’école ainsi que des anciens élèves de l’école de Trégarvan . Un événement proposé dans le cadre de l’exposition “L’école et ses filles – Sur le chemin de l’égalité?” visible au musée jusqu’au 3 novembre 2019.

Le musée vivant des vieux métiers à Argol et la Maison des minéraux vous proposent une journée sur le thème des métaux avec : extraction d’étain à partir de minerai, travail du fer à la forge, découverte des différentes propriétés des métaux… la fête du métal c’est dimanche 16 juin 2019 au musée vivant des vieux métiers d’Argol.

Foires et salons

Les 15 et 16 juin 2019, braderie à 1 euro du Secours populaire de Châteaulin, dans le local du champ de foire, de 9h à 17h.

Le salon “Roses en Bretagne” a lieu à Irvillac, samedi 15 juin 2019 de 14h à 18h et dimanche 16 juin 2019, de 10h à 17h ; avec animations d’art floral samedi à 15h, dimanche à 11 heures et 15 heures (confection de bouquets), les roses en cuisine : recettes à base de pétales de rose samedi et dimanche à 16 heures.

Quatrième journée du collectionneur à l’espace nautique de Lanvéoc le 16 juin 2019 de 10h à 19h.

La Logacienne, rallye de véhicules anciens à Logonna-Daoulas a lieu le16 juin 2019.

Le dimanche 16 juin 2019 de 10h à 17 h: Tous à la ferme… au lycée agricole de l’Aulne à Châteaulin. Le Lycée ouvre ses portes et ses serres pour vous proposer une balade botanique en expliquant l intérêt d’ un fleurissement durable dans vos massifs. Une large game de plantes à fleurs, d’aromatiques et de plants de légumes bio sont aussi à vendre. Une initiation aux fleurs est prévue pour les plus petits

Expositions

Des pas sur la Lune, en photo et BD à la bibliothèque de Crozon

Peintures de Danielle Messager à la bibliothèque de Châteaulin

