Retour sur le tournoi international de Dirinon : un succès populaire mérité !

En complément

Radio Evasion est une radio associative basée au Faou et dont la zone d’émission couvre 50 % du département. C’est une radio largement ouverte aux intervenants extérieurs, sa grande proximité avec les habitants en fait sa principales caractéristique. Elle se donne pour objectif d’aider au développement de la vie locale en donnant aux collectivités locales, aux associations, aux citoyens, les moyens de s’exprimer à travers les ondes. Cela fait quelques années que Radio Evasion reçoit régulièrement sur ses ondes les représentants de l’AS Dirinon pour évoquer les actions et les résultats sportifs du club.

Le projet était à l’étude depuis plusieurs années : faire couvrir le tournoi international par un groupe de jeunes. Le projet fut lancé cet automne par une invitation aux jeunes U15 de l’AS Dirinon et de Pencran à un stade de découverte du journalisme sportif. Ils sont 9, gars et filles, à avoir répondu présents. Une première session a eu lieu en février 2019 : pendant 3 journées, les reporters en herbe ont préparé et enregistré une première émission et couvert un match du stade Brestois à Francis-le-Blé. En avril 2019, ils se sont de nouveau retrouvés cette fois-ci pour préparer et réaliser une émission en direct, en plateau dans les locaux de la radio, sur le thème du sport féminin de haut niveau dans le Finistère. Ils ont interviewé en direct, des représentants de Landerneau Bretagne Basket et de la Fédération française de Football.

Pour la première fois au tournoi de Dirinon, nous avons réalisé 2 émissions en direct par jour. Les jeunes ont interviewé des personnalités présentes sur place pour un debrief du tournoi. Les jeunes ont aussi eu pour mission de préparer des interviews prises au fil de l’eau autour des terrains. Le studio était positionné dans la salle presse à l’entrée du stade et l’émission était retransmise en live pour le public et en direct sur les ondes de Radio Evasion.

Les participants

Radio Evasion : Bleuenn, Lila, Laurane, Ludovic, Gael

AS Dirinon/Pencran : Ewen, Tugdual, Ewen, Noé, Ewen

Le projet a été financé par la DDCS (Direction départemental de la cohésion sociale).