After school : la Hip hop new school en mode été

Toute l’actualité passée et à venir de la Hip hop new school : rencontre chorégraphique et battle crew. Les événements à ne pas louper pendant l’été 2019 : After school, Block Party, Championnat Breizh Bboy, camp d’été… Les découvertes musicales inspirées par l’événement Buzz Booster et le gagnant 2019 : SKOW. Le voyage interculturel à Madagascar des jeunes Finistériens de la New school qui arrive en juillet et que vous pouvez soutenir ici.