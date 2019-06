Le cil du loup : conscience de soi et confiance en soi

“Le cil du loup”, un conte de C.P.Estès remanié en fabliau par Katell-catherine Gut

” Si tu ne vas pas dans les bois,

jamais rien n’arrivera jamais ta vie ne commencera “.

” Ne va pas dans les bois, n’y va pas !!!

Car dans les bois, vit un loup

qui mange les gens comme nous.

Ne va pas dans les bois, n’y va pas !! ”

Evidemment, elle y alla…

et un loup, elle rencontra…

On t’avait pourtant dit ” n’y va pas !”

” Mais c’est ma vie et c’est mon choix… ”

Et ce loup qu’elle rencontra

était un loup bien singulier

dont une patte était coincée

dans gros piège en acier.

” Au secours, délivre moi !

Si tu m’aides à sortir de là,

ma reconnaissance, tu auras…

aie pitié, aie pitié de moi ! ”

” Et comment saurais-je qu’une fois libre,

tu ne vas pas t’en prendre à moi ? ”

Car c’était inscrit dans ses fibres

qu’elle lui pose cette question là.

” Il te faut me croire sur parole !

Ta question vient d’une peur folle…

La seule décision de valeur

est celle dictée par ton cœur. ”

” D’accord, Loup, je vais t’aider

et de ce piège te délivrer “.

Avec herbes et plantes,

elle soigna la patte,

que sur elle, il posa.

Le loup ne lui fit aucun mal.

Au contraire pour la remercier

d’un de ses cils, il lui fit don

pour discerner le mal du bon.

” Parce qu’un jour, tu m’as fait confiance,

en mémoire de cette expérience

tu percevras en profondeur,

tu y verras les vraies valeurs “.

A partir de là, elle vit tout.

Tout ce qui ne peut se voir

qu’à travers un vrai regard

qui prend sa source dans le cœur

et vous donne le sol majeur.

” Et maintenant dans les bois, va….

Si tu ne vas pas dans les bois

jamais rien n’arrivera,

jamais ta vie commencera…… ”

“Ecoute le hurlement du loup….

hou hou éhéhéh l aaaaammmm????

hou où est l’âme…où ?”

Cette histoire termine le cycle intitulé : “Autour du Féminin”. Je voudrais l’aborder en partie selon C.P.Estès et en partie selon la pratique intitulée « le Travail » que propose Byron Katie depuis une poignée d’années. Je tenais, en bouquet final pour ce travail de recherche au travers des contes, à conseiller son livre – Aimer ce qui est – Quatre questions qui peuvent tout changer dans votre vie (Poche) – à tous ceux et celles qui sont prêts à un travail sur eux-même, avec la perspective de sortir des pièges de leur ego. Je m’y suis moi-même engagée depuis quelques mois, et je peux témoigner que cela apporte beaucoup en terme d’apaisement et de joie de vivre. Ceux qui préfèrent s’instruire par le biais d’internet pourront l’écouter sur Yu-tube lors de conférences et de « confrontations » en direct entre elle et des personnes pratiquant le fameux « travail ». Pour ma part j’ai juste acquis son livre, en le trouvant par hasard, dans une boite à livre, et je me suis mise au travail en solo…pour mon plus grand bien, sur ce cheminement dans mon espace intérieur. En voici quelques extraits, pour une sorte de mise en bouche… en vous en souhaitant une bonne dégustation.

Une autre inspiration; c’est le livre du philosophe Charles Pépin, La Confiance en soi – Une philosophie chez Allary Eds.

Retrouvez Katell-Catherine Gut la saison prochaine sur Radio Evasion pour un nouveau cycle d’émissions autour des 12 Travaux d’Hercule et du parallèle qu’on peut faire avec les 12 signes du zodiac, autant de récits symboliques qui nous aideront à construire peu à peu notre équilibre personnel.