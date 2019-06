L’actu du jeu de société avec l’association Troadé (juin 2019)

Retrouvez l’actualité du jeu de société dans le Finistère et en Bretagne avec Christophe Coat de l’association Troadé. Pour ce mois de juin, Christophe nous propose un jeu rafraîchissant (sans mauvais jeu de mots) et nous amène à Carhaix et dans le Finistère nord.

Le jeu de juin

Dans Medieval Pong, deux royaumes s’affrontent dans une escarmouche absolument déjantée afin de capturer les couronnes adverses… A chaque tour, lancez une balle sur le royaume adverse afin d’y dénicher une couronne. Mais attention, si vous tombez sur un personnage, le défenseur pourra profiter de son effet unique ! Lancez les yeux fermés, à volonté, ou avec une pichenette… Autant d’effets complètement loufoques qui vous aideront à défendre votre royaume. Le premier camp à dévoiler l‘une des deux Couronnes adverses est déclaré vainqueur ! Les équipes se mettent face à face, de chaque côté de la table. C’est un jeu qui se joue debout ! Dans son camp, chaque équipe possède 9 gobelets qui ressemblent à des tours. Les joueurs doivent secrètement y dissimuler 2 couronnes, et 9 personnages. Ensuite, chaque équipe va à tour de rôle lancer une balle de ping-pong, en essayant de la faire rentrer dans l’une des tours ennemies. Si le lancer est réussi, et qu’il y a un personnage dans la tour, l’équipe adverse va pouvoir utiliser un pouvoir spécial. S’il n’y a plus de personnage, et que vous tombez sur une couronne, vous gagnez la partie !

L’événement du mois

Les mois précédents, je vous ai annoncé quelques fêtes du jeu assez réputées en Bretagne. Mais chaque année, il y a de nouvelles fêtes du jeu qui s’organisent un peu partout dans notre région. C’est le cas du Taol-Dins d’été. C’est une association qui fera sa première fête du jeu le samedi 29 et le dimanche 30 juin à Carhaix, avec pour but de faire découvrir le jeu de société au grand public. Au programme : jeux de sociétés, jeux de figurines, jeux de rôles, et escape game !

La structure du mois

Pour encore une fois prouver que le monde du jeu est super varié, je vais cette fois vous parler d’une association spécialisée dans le Mölkky, qui est basée sur Berven-Plouzévédé dans le finistère-nord : le Jupiler Mölkky Club. Vous avez sûrement déjà vu ou entendu parler de ce jeu de quille qui vient de Finlande. C’est un jeu de lancer d’extérieur, qui a le gros avantage de pouvoir se jouer sur de nombreuses surfaces (que ça soit la pelouse, une cour gravillonnée, ou du sable, vous pourrez y jouer !). Il faut savoir que la France possède une grande communauté autour du Mölkky, et qu’il y a même eu un concours Européen en Bretagne il y a quelques années. Bref, le Jupiler Mölkky Club fait la promotion de ce jeu, donc si cela vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter !

