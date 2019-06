Le succès des voies vertes et véloroutes du pays de Brest

L’essor du vélo loisirs

Les véloroutes et voies vertes sont fréquentées davantage par des piétons que pas des cyclistes. Entre 2013 et 2018, le nombre d’usagers en vélo a cependant augmenté de 50 %, notamment grâce au vélo à assistance électrique. 85 % des usagers sont des Français mais Allemands et Néerlandais sont de plus en plus nombreux à pédaler sur les voies vertes bretonnes. La dépense moyenne par visiteur et par jour est de 58 euros ; l’hébergement privilégié est le camping. Ces derniers proposent d’ailleurs des services adaptés : garages à vélo, systèmes de lavage rapide du linge, etc.

Les belles voies vertes du pays de Brest

Les véloroutes / voies vertes du pays de Brest sont la V 5 (la Littorale, de Roscoff à Goulven), la V 6 qui, à terme, reliera Camaret à Carhaix, et la Vélodyssée, de Roscoff à Hendaye, en particulier le tronçon qui longe le canal de Nantes à Brest et la région de Châteaulin.