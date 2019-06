Les sorties en Finistère du 21 au 23 juin 2019

La fête de la musique c’est ce vendredi soir, et l’été aussi ! A suivre également ce premier week-end estival en Finistère : un tournoi de billard et US vintage à Pont-de-Buis, un festival pour les enfants à Saint-Eloy, une visite de potager à Lopérec, de l’aviron à Brennilis …

Fête de la musique, concerts et spectacles

21 juin 2019

Fête de la musique au Faou, à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, Châteaulin, Brest, Quimper

Big band des aprem jazz à 17 h à l’Espace Evêché

22 juin 2019

Fête de la musique à Camaret, Rosnoën, Roscanvel, L’Hôpital-Camfrout, Carhaix…

Pour Les Nocturnes à Landerneau l’Atelier culturel vous propose deux spectacles de rue drôles et étonnants à l’école Jules Ferry (entrée libre) : La succulente histoire de Thomas Farcy à 17h30 et La lumière de nos rêves à 20h30

Feu de la Saint-Jean à l’Aber à Crozon avec Barzhig (rock celtique) + Bleuenn Shaw & The Accoustic roadshow

23 juin 2019

Fête de la musique au Relecq-Kerhuon

Animations et fêtes

Soirée dansante et élection de Miss et Mister Lanvéoc le 21 juin 2019 à l’espace nautique

Festival Adada pour les enfants à Saint Eloy le 22 juin 2019 avec Les Eloignés

Réécoutez le Lem consacré à la troisième édition de festival

Fête des écoles de Lanvéoc le samedi 22 juin 2019

Pour les amateurs de vintage, de pin-up, de culture américaine des années 1940 à 1960, l’association Nuances & Folies ! organise une nouvelle fois sa journée US Vintage dimanche 23 juin 2019 de 10h00 à 18h00.

Au programme des animations : Sherry BB, une effeuilleuse burlesque reconnue, des concerts de Rock, une exposition de voitures américaines, des défilés de pin-up et de Miss Curvy, des ateliers relooking et nail art (l’art des ongles), mais aussi un atelier barbier et des stands de commerçants vintage : vêtements, bijoux, ameublement, décoration… Dimanche 23 juin 2019 à l’Espace François Mitterrand et place du 19 mars 196 à Pont-de-Buis. Restauration sur place : Sandwich américain, frites, crêpes, confiserie. Entrée : 2 €.

Sports et jeux

Olympiades de l’APE du Faou le 22 juin 2019 au stade Alexandre Nédélec

Concours de pétanque mêlée le 22 juin 2019 à Roscanvel

Tournoi de billard et finale du Challenge Trobaleizh 2019 en présence du champion de France National 2 en titre, Kévin Le Bouillonnec, des Herbiers (85), les 22 et 23 juin 2019 au Billard Club de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h. Inscription en doublette jusqu’au 21 juin 2019. 20 € par équipe. Ouvert au public.

Redécouvrez notre reportage sur le club de billard de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h lors de son ouverture en décembre 2019

Fête de l’aviron à Brennilis, avec découverte de l’aviron, randonnées en bateaux, parcours de randonnées pédestres… Samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 à 14h30

A Scrignac, le 23 juin 2019, première édition du Trail de la 3ème Mi-temps, nouvelle course faisant partie du Challenge Armorik Trail. Deux circuits au départ du stade municipal Georges Aunis Infos et inscriptions : https://www.klikego.com/…/course-a-pied-run…/1539676046299-1

Visites et conférences

Les 22 et 23 juin 2019 à 14h30, Hervé Guirriec, l’auteur de Légumes et fleurs du potager (Locus Solus) ouvre les portes de son jardin. Il vous fait découvrir des légumes de saison : des petits pois aux laitues, des ocas du Pérou aux chénopodes bon-henri, des patates douces aux cardons, des épinards-fraises aux roquettes … avec les histoires et anecdotes qui vont bien ! Entrée libre au lieu-dit Lambegou à Lopérec, 1km sortie du bourg direction Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h. herveguirriec@yahoo.fr 02 98 81 12 00

Marchés

Marché artisanal dimanche 23 juin 2019 à Camaret sur les quais

Marché gourmand au Moulin des créateurs de Huelgoat dimanche 23 juin 2019, avec des producteurs locaux de 10h à 18h. Entrée libre