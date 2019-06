L’EPAGA sensibilise les collégiens de Châteauneuf-du-Faou aux risques d’inondations de l’Aulne

La préservation de l’eau

Au quotidien, l’EPAGA, l’établissement public d’aménagement et de gestion du bassin versant de l’Aulne, agit pour la préservation et la gestion de l’eau. À travers les ateliers dispensés par ses animateurs, l’EPAGA dévoile une partie des actions qui sont effectuées au sein de l’établissement pour préserver cette ressource.

Des moyens pour minimiser la crue

Prenant sa source dans les Monts d’Arrée, l’Aulne est une rivière qui a un fort potentiel inondable sur certaines portions de son tracé. L’animation dispensée aux collégiens de Châteauneuf-du-Faou a été l’occasion de les sensibiliser aux risques encourus sur ce secteur lors d’une inondation. Ils sont allés sur les berges de l’Aulne pour découvrir les moyens mis en place pour signaler une crue et la contrôler.

Une initiation aux gestes de sécurité

L’étude de l’aménagement du cours d’eau l’ai as aussi amenés à étudier le tracé de l’Aulne et la biodiversité qu’elle accueille. La région de Châteauneuf-du-Faou comportant plusieurs zones inondables, l’intervention de l’EPAGA a permis aux collégiens de connaître les gestes à adopter pour sécuriser sa maison et sa famille lors d’une inondation.