Le Bistrot des copains invite Marianna Caetano (à découvrir au Mardi de Morgat le 9 juillet)

Vendredi 28 juin le Bistrot recevait Marianna Caetano pour nous présenter “Sertao do mar” le deuxième album du Groupe “Bel air de Fofro.” Le Forro danse populaire fait danser les foules au Nordeste du Brésil…entre ici et là bas. Le lien tout naturel avec la musique populaire et festive Bretonne, représentée par Yann le Corre accordéoniste virtuose, ajouter à cela, la passion de Marianna et le professeur Marcelo Costa…

Vous les retrouvez régulièrement en Bretagne cet été 2019 : le 6 juillet à Rennes, au Mardi de Morgat le 9 juillet et le 3 août au Festival des chants de Marins à Paimpol.