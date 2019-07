Run ar Puñs, des concerts mais pas que !

Il y a maintenant 1 an, le “Run” clôturait un crownfunding rondement mené. Objectif : acquérir le bâti jouxtant la salle de concert. La pérennité du lieu pouvait être mise à mal… De nombreuses salles, ces derniers années, ont eu des situations conflictuelles avec un nouveau voisinage pas toujours conciliant. L’association Rapass a souhaité prendre les devants, et le projet du lieu prend de nouveaux contours. 1 an après, où en est le projet ? Antoine nous explique le programme des mois à venir.

Il y a une chose, en tous cas qui ne bouge pas d’une année sur l’autre, ce sont les actions culturelles, des actions pour mettre en lien les artistes et les établissements scolaires. L’action culturelle est particulière à Run ar Puñs, ce sont souvent des artistes du territoire qui transmette le témoin. Les objectifs sont nombreux : découvrir des artistes, découvrir le processus de création, rencontrer et échanger avec des artistes.

Tout au long de l’année, on a pu découvrir que le Run ar Puñs était un lieu d’échange. Contexte social ou pas, le Run a accueilli des rencontres et des échanges marquants. Des moments où les bénévoles ont aussi la part belle !