Le grand Chut, un spectacle qui enquête sur la disparition des sons

Initié par Très tôt théâtre, Le Grand chut est un spectacle mis en scène par Céline Garnavault. Projet participatif où collabore les écoliers, les artistes et le public, il nous plonge dans une enquête haletante à la recherche des sons. Ce sont réunis autour de la création du projet Fanch Jouannic de Soul Béton et Cie du Couteau Suisse, ainsi que Thomas Sillard et Arnaud Le Gouëfflec. Et les comédiens Camille Demoures, Atsama Lafosse et Laurent Duprat.