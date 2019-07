C’est à Irvillac que nous avons rencontrés Lily, Charles, Isabelle, Gisèle et Gilbert, employés et bénévoles au sein de la Recyclerie. Ils nous ont parlés de leurs actions au sein de celle-ci et de la philosophie qui anime chaque jour cet espace.

La Recyclerie est ouverte les mardi et mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h.