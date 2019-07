Des Polars et des Notes #59 : Alerte, citoyens…

Ils alimentent la presse, lui offrent ses sujets les plus pointus, dénoncent des injustices et des crimes qui, sans eux, resteraient impunis : les lanceurs d’alerte ! Certes, ils dérangent, empêchent de frauder, détourner, magouiller en rond, voire pire, alors les parlements s’empressent de voter des lois permettant de les poursuivre, de les faire taire, pourtant ils sont de plus en plus nombreux. Normal donc que la littérature noire s’y intéresse de près. Comme tout est possible dans un roman, nous allons même découvrir un avertissement pertinent sur notre futur proche et l’avenir de notre gastronomie…

Un zeste de mafia sicilienne, suivi d’une histoire de café à réveiller un mort, vous trouverez dans cette émission de quoi occuper vos heures de farniente ou vos nuits caniculaires.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

L’ENFER DU COMMISSAIRE RICCIARDI – Maurizio De Giovanni – Éditions Rivages – collection Rivages/Noir.

Traduit de l’italien par Odile Rousseau

Interviews

Chantal Pelletier nous invite à passer à table pour NOS DERNIERS FESTINS, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Un polar du futur difficile à digérer…

Pierre Chiron lance l’alerte avec LE COLLIER DU RAT NOIR, publié aux éditions de l’aube, dans la collection l’aube Noire, et s’attaque ni plus ni moins au ministre de la justice en exercice dans un bien sombre roman noir.

Carl Pineau revient à ses « Nuits nantaises » avec LE SICILIEN, paru aux éditions Jean-Charles Lajouanie. Un polar dans lequel on constate qu’on a jamais fini de toucher le fond…

Le coin de l’édition : Natalie Beunat, responsable éditoriale chez Fleuve Éditions, vénérable maison qui fête son soixante-dixième anniversaire cette année. L’occasion de revenir sur ce qui fit sa légende, San-Antonio, OSS 117, Coplan, sans oublier de parler de son présent, RISTRETTO de Bertrand Puard, et de son avenir proche.

La Zik

Eddy Cochran : Summertime Blues

Nino Ferrer : Les Cornichons

Green Day : Warning

Freddie Mercury : Living On My Own

Tracy Chapman – Baby Can I Hold You (LA RAGE – Zygmunt Miloszewski)