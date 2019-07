Le bistrot des copains reçoit Jean-Yves Bosseur

Vendredi 12 juillet, Jean-Yves BOSSEUR, en toute simplicité, était l’invité du Bistrot. Il est venu en voisin de Landevennec, pour nous parler de son ami Yann Fanch Kemener, trop tôt disparu, et des différents projets qu’il porte avec l’association qu’il préside à Landevennec. Jean Yves Bosseur est un compositeur, musicologue et écrivain français.

Il a étudié la composition avec Henri Pousseur et Karlheinz Stockhausen à Cologne de 1965 à 1968, à la Hochschule für Musik Köln1, et reçoit son doctorat de philosophie d’esthétique de l’Université de Paris I. Il a enseigné à Paris I (1974) et enseigne la composition au conservatoire de Bordeaux (2005–2013). Il a composé plus de 200 œuvres et est réputé pour ses cours de musique de chambre.