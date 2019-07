5 questions à Erwan Bargain pour son nouvel ouvrage “Nos têtes de linottes”, en dédicace le 8 août à Logonna-Daoulas

Erwan Bargain est un auteur et journaliste indépendant, spécialiste du cinéma Fantastique. Il joue de sa plume dans différents titres de la presse magazine et collabore, depuis deux décennies, à L’Ecran Fantastique ainsi qu’au Guide des Films, dirigé parJean Tulard (éditions Robert Laffont). Parallèlement, il est l’auteur de recueils de poésie, de livres pour enfants, de pièces de théâtre, de romans et d’un recueil de nouvelles. Il est également membre de différentes formations musicales, E-Sens, puis Arion Rufus ou encore Apocope (trio de jazz rock poetry). Il a publié de nombreux ouvrages en poésie : Poèmes Carnivores (éditions Caractère, 2000), Humâlité (éditions Caractères, 2002), Schizométrie (éditions Caractères, 2005), La Folie des Glandeurs (éditions Caractères, novembre 2007), L’Asymétrique (éditions Les Moyens du Bords, 2011), Spoken Words (editions Caractères, 2017).