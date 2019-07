Découverte du Fort de la Fraternité avec l’association pour la valorisation du patrimoine de Roscanvel

Depuis 2013, l’association pour la valorisation du patrimoine de Roscanvel s’évertue pour préserver et aménager l’accès aux éléments du patrimoine. Nous avons suivi une équipe de bénévoles sur le Fort de la Fraternité et sur le chemin des moulins qu’il surplombe depuis plusieurs siècles, l’occasion de découvrir l’histoire de ce patrimoine et les activités de l’association.