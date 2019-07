Agenda estival de festivals, fêtes et rendez-vous en Finistère

Quelques rendez-vous d’été en Finistère pour se cultiver, se bouger, s’étonner, s’amuser… De nombreux festivals de musique, mais pas seulement, des fêtes diverses, des spectacles ou des conférences. Voici un florilège des animations estivales finistériennes.

C’est reparti pour L’été des 13 dimanches à l‘espace d’art l’École des filles à Huelgoat ; chaque week-end, des conférences avec des personnalités du monde littéraire, artistique, scientifique ou économique, jusqu’au 1er septembre 2019 inclus.

Chaque jeudi à Brest même jusqu’au 15 août 2019, concerts et animations gratuits avec les Jeudis du port, en collaboration avec Quai Ouest Musiques (concerts) et Le Fourneau – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (spectacles d’arts de la rue). Retrouvez ici la programmation complète.

Tous les jeudis de l’été aussi, les ruines de l’ancienne abbaye de Landévennec résonnent du talent des musicien(ne)s et chanteur(se)s qui se produisent en concerts en plein air : Descofar le 25 juillet 2019, Tété le 1er août 2019, Quentin Vestur et Glenn Gouthe le 8 août 2019, Cécile Corbel le 15 août 2019.

Du 23 au 28 juillet 2019, Longueur d’ondes, Festival de la radio et de l’écoute s’installe à Tinos, dans les Cyclades, pour un nouveau festival : Polyphonik.

Le Festival de Cornouaille à Quimper c’est du 24 au 28 juillet 2019 avec toute la création musicale et dansée nourrie aux sources traditionnelles, sans oublier un peu de pop et de world musique, et tous les à côtés : animations de rue, Cornouaille gourmand, défilés, métiers d’autrefois, tournoi de gouren, festou-noz, festival des enfants

Le Festival Arrée Voce, du 25 au 28 juillet 2019 à l’Abbaye du Relec à Plounéour-Ménez, vous fait découvrir les traditions chantées du monde entier, de la chanson brésilienne aux polyphonies génoises, occitanes et nordiques, en passant par le flamenco d’aujourd’hui et la transe gnawa, sans oublier la Bretagne. Aux concerts du soir dans l’abbatiale se sont ajoutés plusieurs moments de chants et de rencontres : concerts « intimistes du matin », repas chantés le midi, master classe, randonnée chantée, spectacle jeune public… Et après l’écomusée des Monts d’Arrée, deux nouveaux lieux de patrimoine accueillent des concerts “délocalisés” : le domaine de Menez-Meur à Hanvec le jeudi 25 et la Maison Penanault à Morlaix le samedi 27 juillet.

N’Ouzon Ket, collectif théâtre de la presqu’île présente, les 25, 26, et 27 juillet 2019 : SORTI(e) de SCÈNE Une nouvelle représentation de sa pièce de théâtre créée l’an dernier, un “seul en scène” qui explore l’intimité du comédien dans sa loge. Informations et réservations au 07 68 66 32 30 / collectif.nouzonket@gmail.com Site nouzonket.wordpress.com Facebook www.facebook.com/nouzonket

Danses du monde, danses de cour et danse des Sauvages, gavotte, gigue et passacaille, milonga, zamba et huella d’Argentine, gavotte bretonne, par les musiciens de l’ensemble Landestival, vendredi 26 juillet 2019 20h30, abbaye Saint-Guénolé, église abbatiale, Landévennec. Gratuit. Contact et réservation : 02 98 27 71 29, jolivetj@orange.fr

Les 26 et 27 juillet 2019 à Roscanvel, Dans ar vag vous propose pas moins de 16 groupes de musique inspirés par le traditionnel breton pétulant : Stratijenn, Mo’jo, Descofar, Plantec ou encore Kan ha biskoul…

L’Arche de Noé et tout ce qui se décline autour : l’idée du refuge, de la mobilisation pour la planète, mais aussi de la solidarité de la beauté des peuples, de la nature et des animaux…c’est le thème du festival de poésie “Des mots dans les nuages” à la Chapelle Saint Julien de Camaret-sur-Mer les 26, 27 et 28 juillet 2019.

Le Fest Jazz de Châteauneuf-du-Faou c’est du 27 au 29 juillet 2019 : plus de 100 musiciens, 40 concerts et 3500 festivaliers sur 3 jours dans un cadre enchanteur au bord du canal de Nantes à Brest ! Réécoutez notre émission consacrée à ce festival

Plage de Lestrevet à Plomodiern, le 27 juillet 2019, pour la 3e édition du Sea fest & sound vous pourrez apprécier : Les Puceaux Sauvages groupe Rock – Gasoline groupe de Rockabilly – Pat O May groupe Rock Celtique – Kervegan’s Rock Breton – La Marie Claudine vous offrira son spectacle de rue à base de saynète typique du XVIIIe siècle avec des combats d’épées de la danse et du chant d’époque ; les grapheurs du collectif 2PK (Tospa et Optyk) seront également présent pour nous peindre une fresque de leur composition et Charivari Asso amusera les jeunes et moins jeunes avec leurs jeux en bois de plein air. Buvette et restauration sur place.

Le Kerniv’in fest a lieu quant à lui les 27 et 28 juillet 2019 à la ferme de Kernivinen avec concerts SOUS CHAPITEAU, sono 12 Kw, restauration bio et locale, camping gratos, toilettes sèches …entrée 15€ les 2 jours, 10€/ soirée, 500 places max. SAMEDI 18h00 ragga jungle par La ToMaTe SaNs CoU – 19h00 électro – 20h00 Matador 80 (rock folk) – 21h00 Monsieur Roux (chanson à textes) – 22h00 Prince Ringard (punk à chats) – 23h00 Karguedoul Orchestra (punk) – 0h00 Art koc’h god poppers (punk hardcore) – 1h00 voodoo chouquette (krust) – 2h00 Krusty Grind Band (krust). DIMANCHE : les concerts devraient reprendre vers 16h00 avec Drum n bass par Busta – Serge 80 (reprises de Gainsbourg) – Machin Tabou (nouveau projet de plusieurs membres de Sheer K) et sans doute un peu de techno pour vous aider à dormir …

Le festival du Bout du monde de Crozon, du 3 au 5 août 2019, Carrefour des musiques du monde et des musiques métissées est…complet ! Reste la bourse officielle aux billets.

Le 3 août 2019 c’est Douar ha mor, une grande fête de la mer au Faou, sur les quais et dans le centre-ville. Pour rendre au Faou son passé portuaire le temps d’une journée, on se replonge dans les années 1920-1930, avec costumes d’époque, dans la plus pure tradition des fêtes d’antan. Diverses animations nautiques seront proposées ainsi que des expositions en lien avec la période (Le Faou, la mer, la forêt du Cranou…). Une prestation de Bro ar Ster Goz permettra de découvrir costumes et danses bretonnes. Le repas du pêcheur de l’ES Cranou satisfera les gourmets. Plusieurs associations seront présentes avec un stand ou des animations qui restent à peaufiner (Les Tricotines avec un objet/un don en faveur de Tenzoriou Bro Ar Faou, les Runner’s avec une course « d’époque »…).

Le 3ème salon du livre et de la poésie de Douarnenez se tiendra devant et dedans la médiathèque et le Port musée de Douarnenez les 8, 9 et 10 août 2019.

Venez découvrir les beautés de la pierre de Kersanton mais aussi le métier de carrier, l’exploitation des ressources géologiques du Finistère, à L’été de la pierre, du 9 au 11 août 2019 aux Carrières de Rhun Vraz : la sculpture avec des professionnels et des amateurs, la fente de blocs à l’ancienne, des initiations à la sculpture seront proposées (inscriptions sur place) et des visites guidées de la carrière.

La Fête du bruit à Landerneau les 9,10 et 11 Août 2019 avec : Prophets of Rage (Members of Rage Against the Machine, Public Enemy, Cypress Hill) • OrelSan • FRITZ KALKBRENNER • Hyphen Hyphen • Frank Carter & The Rattlesnakes • L’Entourloop FT Troy Berkley & N’zeng Barry Mo • Gossip • JAIN • Nekfeu • The Waterboys • SKIP THE USE; Blood Red Shoes • Ocean Alley • Ensemble National de Reggae [ENR] • DJ SNAKE • Roméo Elvis • Ska-p • Dub inc • No One Is Innocent, Merzhin • Voyou

Salon de peinture, musique et danse bretonne, soirée de la mer, activités culturelles, le festival du Menez Hom est un rendez-vous au sommet, à Plomodiern, en particulier les 7, 14 et 15 août 2019.

Pour les amateurs de musique classique, les Semaines musicales de Quimper ont lieu du 11 au 18 août 2019

La 9ème marée du festival Ker-Zion, festival de musique du monde a lieu les 16 et 17 août 2019 dans un cadre exceptionnel au port du Curnic à Guissény (29). Il est prévu plus de 10h de concert dont notamment la célèbre chanteuse venue d’Argentine, La Yegros. De nombreuses activités ludiques et familiales sont également proposées sur la plage du festival.

Le festival de cinéma de Douarnenez s’intéresse aux Algériennes et Algériens du 17 au 24 août 2019, mais aussi à tous les versants méconnus du 7ème art, par les projections,débats et rencontres avec cinéastes, comédiens, écrivains, politiques, universitaires, journalistes qui apportent autant de visions différentes…

Vous aimez le fromage ET la musique, en particulier le ska ? Le From Fest est fait pour vous le 24 août 2019 à Quéménéven.

Et pour bien terminer l’été festivalier du Finistère, il y a le Tomahawk festival les 6,7 et 8 septembre 2019 à Querrien.