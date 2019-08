5 Radios associatives au festival du Bout du monde 2019

Sur son dixième album, Femi présente un message d’espoir et de réconciliation, sans abandonner ses convictions, sa pugnacité et la dimension combative de sa musique – One People, One World sorti le 23 Février 2018 chez Partisan / Knitting Factory.

Femi Kuti est le cœur et l’âme de l’Afrobeat moderne. Crée par Fela,l’Afrobeat a poussé plusieurs générations de musiciens à utiliser ,au Nigeria et dans le monde, la musique comme arme pour se battre pour la justice et la liberté. Femi et son groupe, Positive Force, sont à la pointe de ce mouvement, en élargissant continuellement le vocabulaire de la musique, en ajoutant des notes de punk et de hip-hop au son, tout en conservant ces racines traditionnelles et son message politique.