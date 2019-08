Technobrass en concert en presqu’île de Crozon, dernier rendez-vous ce mardi 6 août 2019 aux mardis de Morgat

Après un passage au café des Voyageurs à Lanvéoc le 1er août 2019, au festival du Bout du monde le 4 août 2019, retrouvez le TechnoBrass au mardi de Morgat en acoustique.

TechnoBrass ce sont sept cuivres et percussions qui jouent de l’électro en live.

Un mélange explosif de musiciens de la scène jazz brésilienne et du carnaval alternatif de Rio de Janeiro. Leur répertoire est intégralement original, issu d’improvisations collectives réalisées lors de jam sessions urbaines: un son

organique, transcendantal, tellurique et contagieux!

En 2018, TechnoBrass a été programmé dans plusieurs festivals brésiliens comme le Psicodália, Bud-X Rio ou Rock The Mountain. Le groupe a aussi lancé et auto-produit sa propre fête “TechnoBrass LIVE” à Rio de Janeiro, qui réunit plus de 1500 fans à chaque édition.

Dark Brejo, Pedra et Palhaço sont les trois singles déjà disponibles en streaming et libre téléchargement. Le premier EP du groupe est prévu pour la fin de l’année 2019.

Sur scène

Mix entre soirée électro et fièvre du carnaval, TechnoBrass dévoile un show intense où la musique répétitive

est soutenue par une ambiance visuelle planante. L’immersion est totale, inévitablement le public danse et

entre en transe.

Réécoutez leur interview lors du direct du festival du Bout du monde ici :