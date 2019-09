Pré rentrée… 60ème et cinquième anniversaire !

Soixantième numéro de notre mensuelle, nous fêtons donc ce mois-ci le cinquième anniversaire de l’émission, merci de votre fidélité !

L’avenir immédiat ne s’annonçant pas hilarant : reprise du boulot, rentrée des classes, son cortège d’emplettes énervantes et l’énorme crise financière qui nous pend au nez et finira bien par survenir… Pas de panique, tout va bien. Penchons-nous donc vers le passé. Pas que c’était mieux avant, mais au moins, c’est terminé. Le passé et quelques autres polars plus sombres qu’un fond de café oublié sur une plaque chauffante, rien de tel pour trouver le présent pimpant !

Un petit bout de chemin sur les embouteillages monstres de l’exode du juin 1940, vous qui sortez à peine de ceux des retours de vacances, une exploration de la mémoire chaotique d’une policière amnésique amenée à enquêter sur sa jeunesse, une plongée dans les abysses dépressives de Harry Hole, un comté nord californien en proie à une lutte de succession du caïd local et le sort misérable d’un réfugié syrien à la frontière entre la Turquie et la Grèce, voilà le programme.

Sans oublier la musique extraite des romans, évidemment.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

LE COUTEAU – Jo Nesbø – Éditions Gallimard – collection Série Noire. Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. Harry Hole au fond du trou…

MON TERRITOIRE – Tess Sharpe – Sonatine Éditions. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié. Une jeune femme reprend en main le comté dont son père était le chef de la pègre, ce qui ne va pas sans quelques frictions musclées…

NAFAR – Mathilde Chapuis – Éditions Liana Levi. À un fleuve de l’Europe lorsqu’on a réussi à fuir la guerre…

Interviews

Elena Piacentini nous entraîne sur les chemins du passé de son héroïne dans VASTE COMME LA NUIT, paru chez Fleuve Éditions dans la collection Fleuve Noir. Un polar dans lequel l’enquête se mène dans les méandres de la mémoire…

Romain Slocombe lance ses personnages sur les routes de l’exode de juin 1940, fuyant Paris devant l’inexorable avancée allemande et la déroute de l’armée française. LA DÉBÂCLE, un roman publié par les éditions Robert Lafond.

La Zik

Motörhead : Killed by Death

The Police : Every Breath You Take

Merle Haggard : Mama Tried

Jazz Berson’s European Ramblers : N’en Mets Pas Trop

Albert Préjean : Amusez-vous

Sylvie Vartan : La Maritza