Agenda des animations en Finistère du 1er au 15 septembre 2019

Du 30 août au 1er septembre 2019 au centre-ville de Châteaulin, comme chaque année, les fêtes patronales marquent la fin de la saison estivale et sonnent la rentrée des classes. Au programme, du vendredi au dimanche, fête foraine sur les quais. Vendredi soir : feu d’artifice tiré du viaduc (vers 23 h). Samedi : animations quai Robert Alba et plateau de la Petite Gare puis course pédestre « Les Foulées châteaulinoises ». Dimanche : animations à la Petite Gare et messe du pardon à l’église Notre-Dame.

A Camaret-sur-Mer la fête foraine est installée les 31 août et 1er septembre 2019 sur les quais.

L’association M’Pole Dance de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h vous ouvre ses portes le dimanche 1er septembre pour découvrir les diverses activités enseignées toute l’année par cette école de danses ! Gratuit, ouvert à tous, MPT de Pont-de-Buis.

Le dimanche 1er septembre 2019, Lopérec participe de nouveau à la journée national du village et propose des animations toute la journée : concerts, vieux métiers et cochon grillé !

Dimanche 1er septembre 2019, c’est la Bretagne Classic Ouest-France, une des 5 courses cyclistes françaises à avoir le label UCI World Tour. De Plouay à Plouay (56), sur 248,1 km, les organisateurs mettent en place un parcours différent chaque année pour montrer la richesse du patrimoine breton. Cette année, la boucle parcourt l’Aulne maritime et le pays de Pleyben-Châteaulin-Porzay, en passant par Argol.

Avant-première du film Ceux qui travaillent (Suisse/Belgique, 1 h 42), avec Olivier Gourmet, en présence du réalisateur Suisse Antoine Russbach au cinéma Les Studios à Brest le mardi 3 septembre 2019 à 20 h.

Une rentrée acrobatique pour le théâtre de Cornouaille à Quimper qui s’associe aux maisons de quartier de Quimper à l’occasion de leurs journées portes ouvertes. Il propose un rendez-vous de rentrée ouvert à tous, festif et convivial pour présenter les temps forts de sa saison de 70 spectacles 2019-2020 ; avec un spectacle de cirque en extérieur de la compagnie Les Invendus :

Mardi 3 septembre 2019 à 18h à la MJC de Kerfeunteun

Mercredi 4 septembre à 17h30 à la MPT de Penhars

Jeudi 5 septembre à 18h30 à la Maison de quartier du Moulin-Vert

Le cheval breton dans tous ses états avec une nouvelle édition de Très trait, démonstration de labour en traction animale à 14h30 au moulin de Kerouat à Saint-Rivoal le 4 septembre 2019.

Et pour bien terminer l’été festivalier du Finistère, il y a le Tomahawk festival les 6,7 et 8 septembre 2019 à Querrien.

Tous en selle ! Le parc naturel régional d’Armorique vous propose une balade géo-nature en vélo électrique autour de la rade de Brest le 7 septembre 2019. RDV à 13h45 à partir de la Maison du parc au Faou. Gratuit nombre de places limité (à partir de 16 ans) ; réserver au 02 98 81 90 08

La Foire de Daoulas organisée par Les p’tits potirons revient le 7 septembre 2019

A l’occasion de la rentrée, plusieurs communes organisent leurs forums des associations le 7 septembre 2019 :

Pont-de-Buis réunit les associations sportives pour vous faire découvrir et tester les différentes activités proposées toute l’année. Rendez-vous à la Halle des sports Jean Poudoulec, entre 9 h et 13 h. Entrée gratuite.

Le forum des associations du Faou se déroule quant à lui de 14 h à 17 h à la salle multifonctions du Faou

Le forum des associations de Châteaulin a lieu de 13 h 30 à 17 h 30 à l’espace Coatigrac’h.

Une nuit de la chauve-souris est organisée à l’Abbaye du Relec à Plonéour-Menez : sortie-observation pour en savoir un peu plus sur les Chiroptères, leur biologie, leur mode de vie, les menaces et les actions de protection mises en place pour les préserver.

Munis de vos lampes frontales, de bonnes chaussures et de vêtements chauds, plongez dans le monde fascinant des demoiselles de la nuit. Grâce notamment aux détecteurs à ultrasons qui vous permettront de les entendre, les chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous ! Le 7 septembre 2019 à 20h00. Tout public. Gratuit. Réservation : 02 98 78 45 69

Le dimanche 8 septembre 2019, c’est le troisième salon du bien-être et des loisirs créatifs de Lanvéoc

Comment concilier cette double injonction de ne pas renier qui l’on est (nos appartenances) tout en s’inscrivant dans la cité ?

Conférence-discussion d’Hervé Le Bras, démographe et Julien Le Bot, témoin dans l’exposition en lien avec l’exposition Liberté, Égalité, Diversité. Le 15h30 à l’abbaye de Daoulas (prix d’entrée à l’abbaye).

Les Aprem Jazz font leur pré-rentrée dimanche 8 septembre 2019 au Pub Le Ceili, Quimper à 18 h avec une jam session d’automne avec les musiciens du coin et d’un peu plus loin...

Immersion au XIVème siècle le dimanche 8 septembre 2019 avec l’assaut de la tour, la visite des bâtiments médiévaux et des campements militaires sur l’Archéosite De Pont Croix 1358 De 10h à 18h. Adulte : 6 euros — Enfants : 2 euros.

Café-sexo le 11 septembre 2019 : discussion ouverte à toutes et tous sur le syndrome du nid vide à 18h30 au café Fuxia à Brest.

Après-midi à la ferme au domaine de Menez Meur à Hanvec le 11 septembre 2019 à partir de 14h30. Nourrissage et pansage des animaux. Sur inscription au 02 98 68 81 71.

Le Quimper Tattoo Show revient les 13, 14 et 15 septembre au parc des expositions. Une centaine d’artistes tatoueurs français et internationaux, des concerts, et de nombreuses animations au programme. Toutes les infos sur www.tattooconventionquimper.com