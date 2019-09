l’actualité du jeu de société en Bretagne avec l’association Troadé

Septembre coïncide avec le retour de la chronique mensuelle de l’association Troadé ! Nous retrouvons l’association Troadé et son président, Christophe Coat.

Le jeu du mois est Root. Le pitch du jeu est le suivant : La malfaisante Marquise de Chat s’est emparée de la grande forêt, avec l’intention de récolter ses richesses. L’Alliance, quant à elle, cherche à se renforcer et à renverser le régime des chats. Pour cela, elle peut par exemple demander l’aide des vagabonds, qui sont capables de se déplacer sur les chemins les plus dangereux. Pendant ce temps, les Eyries vont tenter de reprendre le contrôle de la forêt, qui leur revient de droit. Root est un jeu qui possède de nombreuses interactions entre les joueurs, et pas mal de règles à respecter. Mais pour résumer, sous ses airs de jeu gentil aux graphismes qu’on pourrait qualifier d’enfantins, Root est un véritable jeu de guerre. Les mécanismes sont très nombreux, basés sur des déplacements, des combats, et de la gestion de cartes et de ressources. Pour gagner, les joueurs vont devoir gérer correctement les forces et les faiblesses de leurs factions, tout en surveillant ce que font leurs ennemis.

Le jeu “Root” : édité cette année chez Matagot, Auteur : Cole Wehrle, Illustratrateur : Kyle Ferrin, de 1 à 6 joueur, à partir de 14 ans pour des parties de 90 minutes environ

Pour ce mois de septembre, Christophe nous présente la fête du jeu Troadé ! Il s’agit de la 6ième édition, qui se déroule sur Plouvorn, les 14 et 15 septembre. Le festival commence samedi de 14h à minuit, ils enchaînent ensuite sur une nocturne NON-STOP, et le festival réouvre ses portes le dimanche de 10h à 18h. Comme d’habitude, c’est gratuit, tout public, et il y a tout ce qu’il faut pour se restaurer. Rdv ici pour mieux connaître cette prochaine édition !

Concernant la structure de ce mois, il est question d’une nouvelle association de poker basée sur Plouénan, le « Poker d’As 29 ». Christophe a pu rencontrer quelques membres de leur équipe, et ils sont très sympathiques et très réactifs. Une association de poker qui va durer dans le temps, et qui doit être agréable à côtoyer pour débuter dans ce type de jeu. Ils feront d’ailleurs partie des exposants au festival Troadé !