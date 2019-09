10è EDITION – VERBE SACRÉ DU 12 AU 14 SEPTEMBRE 2019, 20h45 SITE HISTORIQUE DE L’ANCIENNE ABBAYE DE LANDÉVENNEC – PRESQU’ILE DE CROZON

« Depuis 2010, VERBE SACRÉ prend à bras le corps nos traditions, religieuse et littéraire, pour faire entendre les voix essentielles de grands textes fondateurs. » Cette semaine l’événement Verbe Sacré revient pour une 10e édition chamarrée dans les ruines de l’ancienne abbaye de Landévennec.

Dirigés par le metteur en scène Antoine Juliens, les cinq acteurs s’envolent dans un décors séculaire de pierres sur ruines habillées, de nuit.

Depuis 2010, Verbe Sacré c’est le pari audacieux d’une création surprenante alliant textes sacrés et textes profanes dans un questionnement de vie et de foi.

Ainsi le théâtre de Samuel Beckett et Saint Jean en 2014 (Requiem Pour Samuel), le Don Quichote de Miguel de Cervantes et le Château Intérieur de Thérèse d’Avila en 2015 (Santa), le Livre de Job et l’auteur Nicolas Gogol en 2017 (La Nef des Fous) pour ne prendre que quelques exemples. Pour cette dixième édition, l’auteur et metteur en scène Antoine Juliens a souhaité retourner à la source du mythe de la création, s’inspirant des poèmes du persan Farid Ud-Din ‘Attar, de la Genèse, avec le soutient des œuvres de l’ornithologue et compositeur Olivier Messiaen.

DU 12 AU 14 SEPTEMBRE 2019 : LE JOUR DES OISEAUX

Création scénique d’après LA GENESE, ‘ATTAR et MESSIAEN ethnologue

Oratorio théâtral : Livret et mise en scène de ANTOINE JULIENS

Distribution :

Pierre CARRIVE / Ryuteki

Thierry d’ARMOR / Krak ko

Nicolas DANGOISE / Uguisu

Isabelle MAUDET / Bichiriki

Malik Lionel SLIMANE / Le Chambellan