Bientôt une émission de science-fiction sur Radio Évasion

Voici les références de science-fiction de Rémy Toularastel, qui inspireront son émission ; la SF est entendue comme une extrapolation de la science moderne pour déboucher sur un récit imaginaire et personnel, voire poétique. Pour Rémy, le space opera en fait bien partie mais pas l‘heroïc fantasy (ex : Game of thrones) ni le fantastique (ex : œuvres de Stephen King) car leurs moteurs narratifs sont des faits magiques et non scientifiques.

Littérature de science-fiction : auteurs et œuvres

Isaac Asimov Les cavernes d’acier (et toute son oeuvre)

Franck Herbert Dune

Arthur C. Clarke 2001, odyssée de l’espace et L’ascenseur spatial

Alfred Elton van Vogt Le Monde des Ā

Philippe K. Dick pour son oeuvre littéraire mais aussi les films qu’il a inspirés

Films de cinéma de science-fiction

Blade Runner de Ridley Scott (d’après Philippe K. Dick)

Scanner Darkly de Richard Linklater (d’après Philippe K. Dick)

Minority report de Steven Spielberg (d’après Philippe K. Dick)

2001 l’odysée de l’espace de Stanley Kubrick

Interstellar de Christopher Nolan

Oblivion de Joseph Kosinski

La trilogie originelle des Star wars de Georges Lucas

Documentaires audiovisuel

Histoire de l’aviation (série)

Jodorowsky’s Dune de Frank Pavich

Séries télévisées de fiction

Star gate SG 1

Battlestar Galactica

Bande-dessinée

La série Valérian et Laureline de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières

Jeu vidéo

Halo

Lieux de culture scientifique et technique

Le Radôme de Pleumeur-Bodou