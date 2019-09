A Plougastel-Daoulas, le Kariguel Trophy revient le 29 septembre

Invités : Karine, Freddy Arthus (bénévole actif et cameraman), Régis Pedel, président de l’association des commerçants et Steve Pichard animateur au service jeunesse de Plougastel-Daoulas

Un projet qui fut initié par le conseil municipal des jeunes. C’est en définitive, une course d’objets roulants non identifiés (O.R.N.I ?) qui animera la ville, le tout, dans un timing très précis : le matin, exposition des bolides et premiers essais et l’après-midi, une vingtaine de véhicules seront en compétition sur un circuit de presque 1 kilomètre. Un événement qui demande une bonne organisation. La mairie, personnel du service jeunesse, commerçants et bénévoles participent ensemble à l’organisation de la course. Afin d’éviter les mauvaises surprises, un règlement précis a été rédigé.

Il est encore possible de s’inscrire pour participer à la course toutefois les organisateurs sont aussi en demande de bénévoles. Si vous souhaitez donner un coup n’hésitez pas à prendre contact avec Catherine Gilbert, responsable du service jeunesse de la mairie de Plougastel-Daoulas par mail : catherine.gilbert@mairie-plougastel.fr

Toutes les infos ici : https://www.facebook.com/kariguelplougastel/