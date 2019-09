Les centaines de grottes marines du Finistère

Façonnées par l’action mécanique de la mer, d’autres éléments d’érosion comme le froid, le vent ou la pluie, et surtout les milliers d’années, les grottes marines de la baie de Douarnenez se comptent par centaines. Rien que dans la baie de Morgat, Florentin Paris, en a recensé (et exploré) plus de 200. Ancien directeur de recherche du CNRS à l’université de Rennes 1, spécialiste de stratigraphie, micropaléontologie et paléographie, il est aussi membre du conseil scientifique de la réserve naturelle régionale de la presqu’île de Crozon. Désormais retraité, Florentin Paris étudie ces grottes marines de la baie de Morgat pour le plaisir. Il en a tout de même fait un livre publié par la Maison des minéraux de Crozon Les grottes marines de la baie de Morgat, origine, diversité, évolution.

Témoins du passé géologique de la presqu’île de Crozon

Certes, les grottes marines constituent un atout touristique, surtout quand elles sont accessibles en vedette marine ou en kayak, voire à pied à marée basse… mais il s’agit surtout d’un trésor géologique qui raconte le passé du Finistère et en particulier de la Réserve naturelle régionale de la presqu’île de Crozon, Florentin Paris nous explique comment elles se sont formées, pourquoi leurs parois portent tant de couleurs, voire des traces d’êtres vivants de centaines de millions d’années, et comment ces grottes disparaîtront …dans très longtemps.

Le géologue revient aussi sur les usages que les humains ont fait de ces cavités, de la préhistoire à nos jours. Les grottes marines portent d’ailleurs – presque toutes – des noms.

Les grottes marines de la baie de Morgat, Florentin Paris

Editions du Centre de la Terre

ISBN : 978-2-9557416-4-1

Prix TTC : 16€

En vente à la Maison des Minéraux