Des polars et des notes #61 : De toutes les couleurs…

Avant toute chose : grande nouvelle ! Des Polars et des Notes étend son audience puisque l’émission sera diffusée également, à partir de tout de suite maintenant, sur Radio Balises (Lorient) et Radio Laser (Rennes). Que du bonheur !

Aujourd’hui la Bretagne, demain La France, après demain…

Bienvenue et merci à elles pour la confiance !

Sinon, oui, nous allons en voir de toutes les couleurs en ce mois de septembre avec les romans arrivés avec la vague de la rentrée littéraire. Du noir et blanc, beaucoup, comme le faille raciale, jamais résolue aux États-Unis, mais, également, comme les 88 touches du piano de la virtuose d’Opus 77, un merveilleux roman où la musique est omniprésente. De toutes les couleurs politiques avec une singulière doublette d’enquêteurs sévissant du côté du Cap d’Agde, et, enfin, de toutes les couleurs du doute et de la peur avec des journalistes en stage de formation continue. Avant de partir traquer le piranha dans les eaux fécondes de la littérature…

De très belles intrigues, de grands personnages tenant de surnager dans des histoires écrites avec talent, voilà de quoi oublier la fin des vacances et se préparer à l’automne et aux lectures au coin du feu, avec, pour musique de fond, les titres extraits des livres.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

MÉCANIQUE DE LA CHUTE – Seth Greenland – Éditions Liana Levi – collection Littérature étrangère.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch Harry. Plus dure sera la chute…

QUATRE JOURS DE RAGE – Kris Nelscott – Éditions de l’aube – collection l’aube Noire.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Sérisier. Des squelettes découverts dans une cave raconte une passionnante histoire…

OPUS 77 – Alexis Ragougneau – Éditions Viviane Hamy. Une plongée au coeur du monde de la musique classique et de ses interprètes virtuoses à travers la vie d’une famille pathogène…

Interviews

Dominique Forma nous présente le duo hétéroclite d’enquêteurs fouinant aux alentours de Béziers dans COUPS DE VIEUX , paru aux éditions Robert Laffont – collection La Bête Noire. Sea, sex and gun…

Ben Barnier fait suivre à ses personnages une singulière formation continue dans SI TU OBÉIS, publié par les éditions D’Orbestier – collection Bleu Cobalt. Des journalistes embarqués… dans un sacré micmac…

Le coin de l’édition : un piranha sympathique aujourd’hui puisqu’il ne se nourrit que de curiosité, d’exigence et de plaisir, on est loin du poisson vorace dévoreur de bétail amazonien. Jean-Marc Loubet, fondateur des éditions Piranha, nous fait visiter cette maison fondée en 2014.

La Zik

Mobb Deep : Shook Ones

Pink Floyd : A Great Day for Freedom

Merle Haggard : Mama Tried

Ruth Brown : I Don’t Know

Jacques Brel : Les Vieux

Alípio Martins : Piranha