L’Atlantique Jazz Festival, 16ème édition, du 27 septembre au 13 octobre à Brest

Pour cette nouvelle édition, le festival se couvre de jazz, de recherche sonore, et de pop et fait la part belle aux grands ensembles de jazz, forme emblématique de ce courant musical plus que centenaire. L’Atlantique Jazz festival est un moment central pour l’association Plages Magnétiques (anciennement Penn Ar Jazz) et c’est un véritable concentré des différentes actions de la structure à l’année.

Au programme : concerts, actions culturelles, ateliers, expositions, rencontres avec les artistes, Plages Magnétiques ne rigole pas et voit les choses en grand ! Du 27 septembre au 13 octobre, c’est un véritable moment de partage qui est proposé au public brestois et breton. Rencontre d’univers variés, dans un esprit de convivialité et de curiosité artistique, l’Atlantique Jazz Festival est à la fois libre, nomade et innovant. Marianne Villiers (chargée de l’action culturelle) et Etienne Costes (chargé de communication) nous présente cette nouvelle édition.