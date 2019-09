Ethnologie : de la diversité des habitants du Finistère

Même quand on vit au bout du monde, on peut venir de loin : les origines géographiques des Finistériens sont bien plus diverses que vous ne le pensez … Benjamin Vanderlick est ethnologue indépendant (et photographe). Il a notamment travaillé sur l’exposition Liberté, égalité, diversité à l’abbaye de Daoulas (jusqu’au 5 janvier).

Les Britanniques, immigrés majoritaires du Finistère

La commande était une production de pastilles sonores issues d’entretien avec un panel “représentatif” de Finistériens aux origines diverses. Benjamin Vanderlick a donc dû enquêter, fouiller les archives historiques et les études ethnographiques (et découvrir entre autres une “vague” de pâtissiers suisses venus travailler en Finistère au 19e siècle). La définition d’un immigré est : une personne née à l’étranger de parents étrangers et installée en France. Pour le Finistère, les immigrés les plus nombreux sont les Britanniques !

Les Finistériens : multiplicité d’origines géographiques et d’histoires

A l’issue de ses recherches l’ethnologue a sélectionné, rencontré et enregistré six habitant(e)s du Finistère dont les parcours personnels racontent la diversité de la France et de la pointe bretonne : Abdeslam (87 ans), qui a grandi au Maroc avant d’être recruté dans son pays pour venir travailler à l’île Longue, Geneviève, née à Tahiti où elle a rencontré un Brestois de la Marine nationale qu’elle a épousé, Julien, du Conquet, qui s’interroge davantage sur son identité régionale que sur son identité nationale, Salime, qui croyait qu’il était Français de naissance car né dans une ex-colonie, Les Comores, avant de subir 2 ans de tracasseries administratives, Trevor, “réfugié” anglais de Châteauneuf-du-Faou, qui a quitté son pays pour fuir la politique de Margaret Thatcher, Zino, un manouche bien ancré en Finistère au point d’être un peu bretonnant…