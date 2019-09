L’engrenage d’une expulsion locative à Quimper

L’association CLCV Consommation logement et cadre de vie est aussi installée au plus près des habitants qui ont le plus besoin de ses services ; à Quimper, elle tient donc une permanence dans le quartier de Kermoysan où les logements sociaux sont nombreux. Des HLM gérés essentiellement par l’Opac. Depuis quelques temps, Chrystelle Anvroin la juriste de l’association constate que les procédures d’expulsion locative accélèrent et se multiplient. En témoigne le cas de Corinne.

Un enchaînement de causes et conséquences digne de Kafka

Locataire à l’Opac depuis 27 ans, Corinne occupait un logement T5 avec ses 2 filles adultes et ses deux petites-filles. Veuve, elle a été victime d’une erreur administrative en 2014. Déclarée comme décédée, elle a mis 18 mois à rétablir la situation et pendant ce temps la Caf avait suspendu son aide personnalisée au logement (APL). Etant donné qu’elle travaille comme aide-soignante par intermittence, Corinne a rencontré des difficultés à payer son loyer. Un plan d’apurement de la dette a été mis en place mais un défaut de communication entre la Caf et l’Opac a joué en sa défaveur. Bien qu’elle ait anticipé d’autres difficultés à rembourser sa dette et alerté les services concernés, Corinne a été considérée comme « en défaut de paiement sans justification » et la procédure d’expulsion a été enclenchée automatiquement. Les recours et courriers, avec l’appui de la CLCV, sont restés sans effets et c’est en juin qu’une quinzaine de policiers sont intervenus pour expulser Corinne et sa famille.

Double peine : les frais d’expulsion alourdissent la dette !

Avec les frais d’huissier, de déménagement et de garde-meubles, la dette de Corinne s’est élevée jusqu’à 8000 euros. Depuis, hébergée en foyer, elle tente d’obtenir une conciliation. Quant à la CLCV elle alerte sur l’augmentation du nombre d’expulsions locatives à l’Opac de Quimper et les refus de négociation amiable (malgré un dossier DALO – Droit au logement opposable – en cours d’instruction).

Malgré tout, Corinne s’est vu proposer un CDI et elle a donc désormais de quoi payer son loyer. Avec un plan d’apurement de sa dette et un peu de temps, elle espère retrouver un logement et une vie normale…

Se faire aider en cas de menace d’expulsion locative

Ne pas hésiter à constituer un dossier de surendettement. La procédure reste confidentielle et elle permet vraiment d’obtenir des délais ou des effacements de dettes.

Le juge de l’exécution peut-être saisi à toutes les étapes de la procédure d’expulsion (même à la fin) pour l’obtention de délais de paiement. Ne pas hésiter à le faire.

Déposer un dossier DALO (avec l’aide d’une association comme la CLCV)

D’autres conseils utiles au numéro vert Allo prévention expulsion de la fondation Abbé Pierre : 0810 001 505