Septième album pour Mes souliers sont rouges !

Crédit : Maud Photo

Ce vendredi 20 septembre 2016, pour la 158e émission du Bistro et pour ouvrir en couleurs la septième Saison, Seb et Sancho recevaient en direct et en interview téléphonique Deny du groupe Mes souliers sont rouges pour la sortie de leur septième album.

“Allezyvoir!” et vous découvrirez que Mes souliers sont rouges ne sont pas Québécois, mais bien Normands et fiers de l’être…même s’il ont des liens d’amitié et d’affection avec la “belle province”.

Comme d’habitude…à écouter sans modération.