Eau et rivières de Bretagne : bilan de l’été 2019 et anniversaire

Pesticides et périmètres autour des habitations

La question des pesticides utilisés dans l’agriculture, de leur impact sur la santé humaine a pris de l’ampleur dans le débat public depuis que Daniel Cueff, maire de Langouët (35), a pris en mai 2019 un arrêté interdisant l’usage des pesticides à 150 mètres des habitations ou des locaux professionnels, arguant qu’il était destiné à “protéger” les habitants de sa commune. D’autres maires lui ont emboîté le pas. Même si pour l’instant l’Etat souligne l’illégalité de ces arrêtés, le débat est relancé, alors que chaque premier vendredi du mois dans toute la France, l’opération Nous voulons des coquelicots se poursuit depuis un an. Les manifestants, sur la même ligne que l’association Eau et rivières, réclament l’interdiction pure et simple des pesticides et une transformation profonde du modèle agricole breton.

Rivières bretonnes régulièrement polluées

Les pollutions ont été multiples et récurrentes dans les rivières bretonnes cet été : la Mignonne au Tréhou, plusieurs fois, un affluent du Jet près de Quimper en août, une petite rivière de Gouesnac’h, des hydrocarbures dans l’Odet, la Vieille Rivière de Saint Aignan, l’une des plus belles rivières à truites du Morbihan où EDF a procédé à un délestage de boues, alors que le débit du cours d’eau était au plus bas, ce qui a donc asphyxié les poissons. Certes, il s’agit souvent d’accidents mais ils sont le résultat de négligences révélatrices du peu de prise en compte des cours d’eau dans les processus de production et d’exploitation. Eau et rivières dépose plainte à chaque fois qu’une pollution est constatée.

Qualité des eaux de baignade et algues vertes

Et récurrente aussi, surtout l’été, la question des algues vertes sur les plages. Après avoir diminué, les taux de nitrates dans les eaux des rivières (qui se déversent en mer) stagnent… le problème des excès d’azote d’origine agricole est loin d’être réglé. Il suffit que les facteurs favorables aux proliférations d’ulves soient réunis (pas de tempête pour disperser les algues, bon ensoleillement et chaleur) pour que les marées vertes reviennent…

Quant à la qualité des eaux de baignade, elle dépend elle aussi largement du système de production agricole et notamment des élevages bovins dont les animaux sont en contact avec les rivières qui reçoivent leurs excréments. Les bactéries E. Coli parviennnet jusqu’aux plages et rendent l’eau de mer impropre à la baignade.

Dour Fest pour les 50 ans d’Eau et rivières le 25 octobre 2019

L’association Eau et rivières de Bretagne a donc encore beaucoup de travail même si son action a tout de même payé depuis cinquante ans. Elle fête d’ailleurs son anniversaire à Quimperlé, l’un de ses berceaux,avec une Dour fest le 25 octobre 2019.