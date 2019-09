Les sorties en Finistère du 27 au 29 septembre 2019

Notre agenda du week-end revient ! Quelles idées pour entrer dans l’automne finistérien en beauté ? Des anniversaires : 50 ans pour le Parc naturel régional d’Armorique, 30 pour le cinéma l’Image de Plougastel-Daoulas, ou encore la foire Saint-Mich’ à Brest…

Concerts et spectacles

L’Atlantique Jazz Festival commence ; au programme ce week-end …

Trio Courtois, Fincker, Erdmann à la ferme des 7 Chemin au Le Dresny, Plessé vendredi 27 septembre 2019 et

Love of life et le Trio Courtois, Fincker, Erdmann au café Théodore à Tredrez-Locquémeau samedi 28 septembre 2019.

Vendredi 27 septembre 2019

La Kermesse de Radio Pikez : Ratur (rap) + Juliette (dj) + Festin + Cerna (rap) place Guérin à Brest

Wayne Hussey / Andrea Live + Dany Boïl + Azeria au Vauban à Brest

Mermonte + La Battue + Les Karen Sheriff à La Carène à Brest

Samedi 28 septembre 2019

Raavni (electro dub) + Supachill (hip-hop soul) au Run ar Puns de Châteaulin

Soirée électro : Chlär (techno) + Victoria.52 + Seb aka Beuz au Novomax à Quimper

La Kermesse de Radio Pikez : Le Mamooth (rock) + Mö (dj) + Avenir (punk) + Llamame la muerte

Bliss of Flesh + Les Chants de Nihil & Vosegus à l’Espace Léo Ferré à Brest

Ibrahim Maalouf (jazz fusion) à l’Arena de Brest

T-Ranga au Vauban à Brest

L’Amithéa présente sa pièce de théâtre Quel scandale ! de Franck Morellon le samedi 28 septembre à 20h30 et le dimanche 29 septembre à 15h. Ouvert à tous. Entrée : 5 €, gratuit – 15 ans. à la salle François Mitterrand de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Dimanche 29 septembre 2019

Aldo Ripoche & Florence Rousseau à l’église d’Ergué-Gabéric

Fêtes et festivals

C’est la Nuit européenne des chercheurs, ce 27 septembre 2109, à Océanopolis à Brest : des chercheur·e·s de toutes disciplines présenteront leur travail au grand public avec des dispositifs de médiation originaux.

Les 27 et 28 septembre 2019, l’association de transition écologique E-Kêr. fête ses 5 ans à Pont-l’abbé. Elle organise une grande fête et lance pour l’occasion la SAS bretonne KERWATT des énergies citoyennes.

Ces 28 et 29 septembre 2019 au domaine de Domaine de Menez Meur à Hanvec on fête les 50 ans du Parc naturel régional d’Armorique

Ce 28 septembre 2019, le Conseil départemental du Finistère organise aussi pour l’occasion une journée de conférences et de débats sur l’environnement en présence du climatologue Laurent Bopp (membre du GIEC), de Gilles Boeuf biologiste, spécialiste de la biodiversité, et Rob Hopkins, initiateur du mouvement international des villes en transition.

Tout le week-end de nombreuses festivités sont proposées par le Parc : spectacles, jeux, fest-noz, villages thématiques. L’entrée est gratuite.

Samedi 28 septembre 2019

Expositions – Animations dans les villages Nature, Culture et Eco- Ateliers dans l’Espace des Transitions – Fête Forestière – Marché des artisans d’art – Concours de race locale bretonne (chèvres des fossés) – Spectacle à 18h30 « Le changement climatique : on s’adapte ou on laisse passer ? – Fest Noz à partir de 21h

Dimanche 29 septembre 2019

Marché des artisans d’art – Marché de producteurs à partir de 11h et grand pique-nique musical à partir de 12h – Concours de race locale bretonne (chèvres des fossés) – Animations dans les villages Nature, Culture et Eco – Causeries dans l’ Espace des Transitions

Tout le programme est à retrouver sur le site internet du Parc naturel régional d’Armorique