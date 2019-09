L’institut Confucius et l’école Wushu de Brest vous invitent à la découverte du Qigong

L’Institut Confucius basé à Brest et l’école de Wushu organise un moment de découverte pour cette discipline sportive méconnue : le Qigong ! Co-organisé par les 2 structures à Brest, l’événement se déroule en 2 temps : conférence autour de cet art et comment celui-ci répond aux enjeux de santé actuels avec de nombreux intervenants chinois et français.

Le Qigong est une discipline traditionnelle qui vise à harmoniser le corps et l’esprit. Son utilité est reconnue dans la prévention des maladies car sa pratique régulière permet de se calmer ou de se renforcer. Ji Li de l’Institut Confucius et Yvan Vélard de l’école Wushu nous présentent cet événement.

Ji Li était également présente pour nous détailler les actions de l’Institut Confucius à Brest. L’heure de la rentrée a également sonné pour la reprise des cours de chinois. Accessible aux débutants et aux initiés, ces cours permettent de préparer au HSK, un concours reconnaissant ses compétences en chinois.

Côté spectacle, l’Institut Confucius prépare la venue de Li Song. Un one-man show, où l’artiste raconte ses déboires, ceux d’un humoriste chinois en France. Blagues détonantes et jeux de mots acidulés taclent les travers de la langue de Molière, tout en devenant les armes d’une auto-dérision. Li Song est né à Shanghai, il est également un ancien étudiant de l’UBO, il travaille aujourd’hui entre la France et la Chine. Ancien présentateur de télévision, il est dorénavant galeriste, interprète-traducteur, agent littéraire, chanteur et comédien. Il navigue entre les deux cultures et les deux langues. Ca se passe au Vauban le 10 octobre.