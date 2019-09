Une permanence Parentel s’ouvre au Faou

C’est une nouveauté depuis la rentrée, l’association Parentel propose une permanence sur la commune du Faou. Cette permanence est animée par des psychologues cliniciens et sont à l’écoute sur toutes les questions de famille, le vendredi de 9h à 12h. Daniel Coum, psychologue et directeur des services de Parentel, nous présente la structure et la permanence faouiste.

Créée en 1989, par des professionnels et des associations sensibilisés aux questions de l’enfance et de la famille, l’association Parentel met à disposition du public de très nombreux services, avec un objectif : ouvrir des espaces de parole et d’action aux membres de cellules familiales et aux professionnels. Au coeur de ses missions : l’association Parentel a comme missions d’initier et soutenir la réflexion et l’action au sujet de la parentalité. Depuis sa création, son très fort dynamisme lui a permis de renforcer ses services et elle répond ainsi à une très large palette de questionnements autour de la famille :

Parentel propose un service écoute parents (02 98 43 21 21)

Pasaj, un service d’écoute des adolescents et jeunes adultes accessible par SMS, téléphone ou par mail (02 98 43 10 20)

Parent’âge, à destination des personnes âgées et de leurs proches, (02 98 43 25 26)

Les Tamaris, des maisons d’accueil et d’hébergement des familles de personnes hospitalisées

La Consult’ qui propose depuis l’année dernière une aide psychologique pour les familles en exil.